ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.

Utgått

8200 seriesElektrisk rakapparat

HQ8270/21

4.2
| (73) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Snabb. Nära. Effektiv.
De tre spåren i rakhuvudet Speed-XL ger 50 % större rakyta för snabb och nära rakning
Visa alla fördelar

Snabb. Nära. Effektiv.

  • Med Jet Clean-system

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.

Snabbsköljning med antibakteriell beläggning på insidan

Snabbsköljning med antibakteriell beläggning på insidan

Antibakteriell beläggning på insidan av rakhuvudet ser till att rakapparaten sköljs ren på några sekunder.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

73

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

05/01/2012

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8270/22 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8270/22 Electric shaver

12/11/2021

Deutschland

Deutschland

Hervorragender Rasierer

Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.

Fördelar

Schnelle und gründliche Rasur

Nackdelar

Keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

03/03/2017

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Perfekt wie immer!

Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.