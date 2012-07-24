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Utgått
Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Personal Comfort Control anpassar rakapparaten till din hudtyp. Välj inställningen Normal för snabb och komfortabel nära rakning. Välj Sensitive för en komfortabel nära rakning med maximal hudkomfort.
4.2
av 5
15
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Albert
24/07/2012
United Kingdom
This product has many good features
It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.
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Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Jojo 33
31/05/2024
France
Le 4x4 du rasoir
Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.
Fördelar
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Nackdelar
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Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
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Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
deuxpat
27/10/2018
France
Je l'ai changer pour un S9111, j'ensois dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.
Je l'ai changer pour un S9111, j’en suis dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.
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Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique