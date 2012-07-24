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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren

Utgått

SmartTouch-XLElektrisk rakapparat

HQ9160

4.2
| (15) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Den bästa rakapparaten från världsledaren
För män som endast vill ha det bästa kombinerar SmartTouch-XL avancerade Speed-XL-skärhuvuden med det unika SmartTouch Contour-Following System för en perfekt och nära rakning med mindre irritation.
Visa alla fördelar

Nära rakning även på ställen som är svåra att komma åt

Den bästa rakapparaten från världsledaren

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

Personal Comfort Control anpassar sig till din hudtyp

Personal Comfort Control anpassar sig till din hudtyp

Personal Comfort Control anpassar rakapparaten till din hudtyp. Välj inställningen Normal för snabb och komfortabel nära rakning. Välj Sensitive för en komfortabel nära rakning med maximal hudkomfort.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

15

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has many good features

It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

31/05/2024

France

France

Le 4x4 du rasoir

Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.

Fördelar

Tous

Nackdelar

Plus en vente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

27/10/2018

France

France

Je l'ai changer pour un S9111, j'ensois dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.

Je l'ai changer pour un S9111, j’en suis dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

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