    • Kraftfull, kompakt, enkel! Kraftfull, kompakt, enkel! Kraftfull, kompakt, enkel!
      Hackare 3000 Series Hackare

      HR1501/00

      Kraftfull, kompakt, enkel!

      Den här kompakta och lättanvända hackaren är den perfekta kökshjälpen för att laga hemlagade måltider. Hacka och krossa alla ingredienser tack vare den kraftfulla motorn medan du enkelt lagar dina favoritdippar.

      Hackare 3000 Series
      Hackare 3000 Series

      Hackare

      Kraftfull, kompakt, enkel!

      Det har aldrig varit enklare att förbereda måltider.

      • Överlägsen hackning tack vare PowerChop-teknik
      • Snabba och perfekta resultat tack vare en motor på 450 W
      • Gör dina favoritdippar och -såser i en skål på 1 l
      • Styr resultatet med hjälp av två hastighetsinställningar
      • Både skålen och knivarna kan maskindiskas
      Kraftfull hackning i din hand.

      Kraftfull hackning i din hand.

      Snabb och perfekt hackning tack vare den kraftfulla motorn på 450 W. Gör vilken rätt som helst på nolltid.

      PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

      PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

      Hacka mjuka och hårda ingredienser jämnt tack vare PowerChop-tekniken som kombinerar optimala knivar, skärvinkel och innerbehållare.

      Gör dina favoritdippar i skålen på 1 l

      Gör dina favoritdippar i skålen på 1 l

      Gillar du guacamole eller är du ett stort fan av pesto? Du kan göra vad som helst i skålen på 1 liter.

      Två hastigheter, dubbel precision!

      Två hastigheter, dubbel precision!

      Du kan enkelt hacka ingredienserna tack vare den dubbla hastigheten. För ett grovhackat resultat använder du den första hastigheten i några sekunder, medan du får ett slätt resultat med den andra hastigheten.

      Inget mer glidande.

      Inget mer glidande.

      Hacka med en hand tack vare den stabilitet som gummibasen ger hackaren.

      Enkel rengöring

      Enkel rengöring

      Du behöver inte oroa dig för rengöringen. Både skålen och knivarna tål maskindisk.

      Ett verktyg, oändliga möjligheter!

      Ett verktyg, oändliga möjligheter!

      Från lök till dippsåser – den här hackaren hanterar enkelt alla typer av ingredienser.

      Hacka snabbt tack vare de fyra knivarna i rostfritt stål

      Hacka snabbt tack vare de fyra knivarna i rostfritt stål

      De fyra knivbladen är särskilt utformade för att skära igenom allt, så att du kan hacka så snabbt som möjligt.

      Gör eget nötsmör.

      Gör eget nötsmör.

      Du kan enkelt göra eget nötsmör hemma och upptäcka nya och nyttigare smaker. Du kan till och med göra din egen chokladkräm till barnen.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Primärt material
        Plast
        Sekundärt material
        Plast
        Funktioner
        Hastighet 1/2
        Produkttyp
        Hackare
        Certifieringar
        CB
        Kapacitet, korg
        1 l max
        Stabiliserande fötter
        Ja
        Sladdlängd
        > 1,2 m
        Teknik
        PowerChop-teknik
        Delar som kan maskindiskas
        Ja
        Kapacitetsnivåindikator
        Ja
        Behållarens material
        Plast
        Bladets material
        Rostfritt stål
        Varv per minut (RPM)
        5 000
        BPA-fri
        Ja
        Pulsfunktion
        Ja
        Knivarna kan tas bort
        Ja
        Kan krossa is
        Ja
        Kan mixa varma ingredienser
        < 60 men rekommenderas inte
        Ljudnivå (standard)
        > 80 dB
        Garanti
        2 år
        Kompatibel med torrfoder
        Ja

      • Tekniska specifikationer

        Effekt
        450 W
        Spänning
        220–240 V
        Frekvens
        50–60 Hz
        Antal i förpackningen
        1 st. per F-låda

      • Kompatibilitet

        Tillbehör som medföljer 1
        S-knivblad

      • Säkerhetsfunktion

        Säkerhetscertifiering
        CB
        Automatiskt knivstopp
        < 1,5 s enligt säkerhetsstandarder

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        141 mm
        Produktbredd
        141 mm
        Produkthöjd
        258 mm
        Produktvikt
        1 056 g
        Förpackningens längd
        145 mm
        Förpackningens bredd
        145 mm
        Förpackningens höjd
        275 mm
        Förpackningens vikt
        1 282 g

      • Hållbarhet

        Användarhandbok
        DFU

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

