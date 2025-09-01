Den här kompakta och lättanvända hackaren är den perfekta kökshjälpen för att laga hemlagade måltider. Hacka och krossa alla ingredienser tack vare den kraftfulla motorn medan du enkelt lagar dina favoritdippar.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt
Allt du behöver i ett köp
Paketpris
Hoppa över det här
Välj en av följande: Välj en av följande produkter:
Lägg till tillbehör
Den här produkten
- {discount-value}
Hackare 3000 Series
Hackare
totalt
recurring payment
Kraftfull, kompakt, enkel!
Det har aldrig varit enklare att förbereda måltider.
Överlägsen hackning tack vare PowerChop-teknik
Snabba och perfekta resultat tack vare en motor på 450 W
Gör dina favoritdippar och -såser i en skål på 1 l
Styr resultatet med hjälp av två hastighetsinställningar
Både skålen och knivarna kan maskindiskas
Kraftfull hackning i din hand.
Snabb och perfekt hackning tack vare den kraftfulla motorn på 450 W. Gör vilken rätt som helst på nolltid.
PowerChop-teknik för överlägset hackresultat
Hacka mjuka och hårda ingredienser jämnt tack vare PowerChop-tekniken som kombinerar optimala knivar, skärvinkel och innerbehållare.
Gör dina favoritdippar i skålen på 1 l
Gillar du guacamole eller är du ett stort fan av pesto? Du kan göra vad som helst i skålen på 1 liter.
Två hastigheter, dubbel precision!
Du kan enkelt hacka ingredienserna tack vare den dubbla hastigheten. För ett grovhackat resultat använder du den första hastigheten i några sekunder, medan du får ett slätt resultat med den andra hastigheten.
Inget mer glidande.
Hacka med en hand tack vare den stabilitet som gummibasen ger hackaren.
Enkel rengöring
Du behöver inte oroa dig för rengöringen. Både skålen och knivarna tål maskindisk.
Ett verktyg, oändliga möjligheter!
Från lök till dippsåser – den här hackaren hanterar enkelt alla typer av ingredienser.
Hacka snabbt tack vare de fyra knivarna i rostfritt stål
De fyra knivbladen är särskilt utformade för att skära igenom allt, så att du kan hacka så snabbt som möjligt.
Gör eget nötsmör.
Du kan enkelt göra eget nötsmör hemma och upptäcka nya och nyttigare smaker. Du kan till och med göra din egen chokladkräm till barnen.