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  • Fuktgivande raklotion
  • Fuktgivande raklotion

Utgått

NIVEARaklotion

HS800/04

4.5
| (104) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Fuktgivande raklotion
Fuktgivande raklotion för Philips NIVEA FOR MEN-rakapparaten. Lotionen är berikad med kamomill och vitaminer som vårdar din hud och ger dig ett hälsosamt utseende.
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Endast för Philips NIVEA FOR MEN HS8000-serien

Fuktgivande raklotion

  • med Natural MICROtec

Doseringssystem för NIVEA FOR MEN

Doseringssystem för NIVEA FOR MEN

NIVEA FOR MEN-raklotionen fördelas direkt på huden

Inbyggt system för patronpåfyllning

Inbyggt system för patronpåfyllning

Pumpa bara NIVEA FOR MEN-raklotionen från påfyllningsburken direkt in i Philips NIVEA FOR MEN-rakapparaten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

104

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

06/01/2010

Sverige

Sverige

Natural MICROtec raklotion

Systemet fungerar tekniskt mycket bra. Själva rakprocessen blir behaglig och följsam. Lägg till detta att rakapparaten i sig gör sitt jobb på ett utmärkt sätt.

Den här recensionen skrevs för HS800/04 Raklotion

Den här recensionen skrevs för HS800/04 Raklotion

28/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Ideal for the job

Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS800/04 Shaving conditioner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS800/04 Shaving conditioner

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

good product

this product is great does what i want it to do very good on the face

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS800/04 Shaving conditioner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS800/04 Shaving conditioner

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