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Utgått
med Natural MICROtec
NIVEA FOR MEN-raklotionen fördelas direkt på huden
Pumpa bara NIVEA FOR MEN-raklotionen från påfyllningsburken direkt in i Philips NIVEA FOR MEN-rakapparaten.
4.5
av 5
104
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Stewe
06/01/2010
Sverige
Natural MICROtec raklotion
Systemet fungerar tekniskt mycket bra. Själva rakprocessen blir behaglig och följsam. Lägg till detta att rakapparaten i sig gör sitt jobb på ett utmärkt sätt.
Den här recensionen skrevs för HS800/04 Raklotion
Den här recensionen skrevs för HS800/04 Raklotion
Michaeleb
28/04/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Ideal for the job
Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS800/04 Shaving conditioner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS800/04 Shaving conditioner
doley33
15/07/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
good product
this product is great does what i want it to do very good on the face
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS800/04 Shaving conditioner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS800/04 Shaving conditioner