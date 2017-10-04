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  • Slät rakning, frisk hy
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  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
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  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy

Utgått

NIVEANIVEA FOR MEN-rakapparat

HS8060/24

4
| (48) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Slät rakning, frisk hy
NIVEA FOR MEN-raklotion fördelas direkt på huden för en fuktgivande och mjukgörande rakning. Lotionen är berikad med vitaminer och kamomill för att vårda din hud och ge den ett friskt utseende
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Doseringssystem

Slät rakning, frisk hy

  • med påfyllnings- och laddningsställ

Doseringssystem för NIVEA FOR MEN

Doseringssystem för NIVEA FOR MEN

NIVEA FOR MEN-raklotionen fördelas direkt på huden

Inbyggt system för patronpåfyllning

Inbyggt system för patronpåfyllning

Pumpa bara NIVEA FOR MEN-raklotionen från påfyllningsburken direkt in i Philips NIVEA FOR MEN-rakapparaten.

Flex Tracker-system

Flex Tracker-system

Flex Tracker känner automatiskt av ansiktets konturer och skyddar mot hudirritation.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.0

av 5

48

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

04/10/2017

United Kingdom

United Kingdom

Worlds greatest Shaver

I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver

23/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

great wet and dry function

great product excellent value for money, reliable, great design.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

04/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent close shave every time

I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 