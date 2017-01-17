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  • Slät rakning, frisk hy
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  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
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  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy
  • Slät rakning, frisk hy

Utgått

NIVEANIVEA FOR MEN-rakapparat

HS8440

4.1
| (153) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Slät rakning, frisk hy
Den följer mjukt ansiktets konturer och du får en nära rakning. Ringarna har en "sträck och lyft"-mönster som förbereder huden för en fantastisk rakning. Den nya lotionen innehåller natural MICROtec, som skyddar huden mot irritation.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Återfuktar huden medan du rakar dig

Slät rakning, frisk hy

  • precisionsrörtrimmer

Återfukta huden medan du rakar dig

Återfukta huden medan du rakar dig

NIVEA FOR MEN-raklotion rinner ut genom rakhuvudena direkt på huden, så att den fuktas under rakningen. Lotionen innehåller Natural Microtec, som skyddar huden mot irritation.

Följer mjukt ansiktets konturer

Följer mjukt ansiktets konturer

Följer mjukt ansiktets konturer - du får en nära rakning, även på svåråtkomliga ställen

Sträck och lyft-mönster för en fantastisk rakning

Sträck och lyft-mönster för en fantastisk rakning

Rakhuvudena har unika ringar med ett sträck och lyft-mönster som ger en fantastisk rakning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

153

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

17/01/2017

Sverige

Sverige

Skönare rakning finns inte

Jag en tid haft sorg. Rakcremen i min HS8440 slutade att fungera. Den rakning som den apparaten bestod mig med var den bästa jag erfarit. Jag har säkert avverkat ett 10-tal Philips rakapparater och alla har "gjort jobbet". Men HS8440 revolutionerade min uppfattning totalt beträffande gôtt rak! Jag längtade alltid till nästa tillfälle. Nu har jag införskaffat en Series 7000 och den kommer att få bekänna färg, lita på det. Kjell

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat

22/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best Shaver Ever Made

This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!

Fördelar

Brilliant design does a perfect job.

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

14/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

best ever

the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 