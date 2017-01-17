Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Back to Routine
20% rabatt med rabattkupongen* B2R20
Utgått
precisionsrörtrimmer
NIVEA FOR MEN-raklotion rinner ut genom rakhuvudena direkt på huden, så att den fuktas under rakningen. Lotionen innehåller Natural Microtec, som skyddar huden mot irritation.
Följer mjukt ansiktets konturer - du får en nära rakning, även på svåråtkomliga ställen
Rakhuvudena har unika ringar med ett sträck och lyft-mönster som ger en fantastisk rakning
4.1
av 5
153
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Tjolander
17/01/2017
Sverige
Skönare rakning finns inte
Jag en tid haft sorg. Rakcremen i min HS8440 slutade att fungera. Den rakning som den apparaten bestod mig med var den bästa jag erfarit. Jag har säkert avverkat ett 10-tal Philips rakapparater och alla har "gjort jobbet". Men HS8440 revolutionerade min uppfattning totalt beträffande gôtt rak! Jag längtade alltid till nästa tillfälle. Nu har jag införskaffat en Series 7000 och den kommer att få bekänna färg, lita på det. Kjell
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat
onebrow 2
22/06/2020
United Kingdom
Best Shaver Ever Made
This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!
Fördelar
Brilliant design does a perfect job.
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
arbuckle
14/12/2015
United Kingdom
best ever
the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.