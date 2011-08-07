ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Bild av en enda produkt

Utgått

NIVEArakhuvuden

HS85/60

3.9

| (159) Recensioner

Hudnära rakning

Inom loppet av ett år klipper rakapparatens rakhuvuden 4,5 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena varje år för bästa möjliga resultat.

Visa alla fördelar

Byt rakhuvud en gång om året för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Nivea for Men

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Flex Tracker-system

Flex Tracker-system

Flex Tracker känner automatiskt av ansiktets konturer och skyddar mot hudirritation.

Glidringar

Glidringar

Rakhuvudena har unika glidringar som gör att rakapparaten rör sig smidigt över huden.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

159

Recensioner

07/08/2011

Danmark

Danmark

Behageligt baberingsystem

Jeg har i mange år været svoret tilhænger af babering med skum og skraber. Det har dette ændret på. Det er effektivt, behageligt og nemt, efter en kort tilvænningsperiode.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS85/60 skær

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS85/60 skær

02/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

No Replacements for my HS85

This is a great shaver but the cutting heads now need replacing. However they don't seem to be available anymore. If I have to replace my HS85 it could well be with another brand.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS85/44 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HS85/44 shaving heads

12/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Liked my shaver

cannot buy new blades for this shaver, will be forced to buy a new shaver, it probably won't be a Philishave what a shame I liked it as well

Den här recensionen skrevs för HS85/63 shaving heads

Den här recensionen skrevs för HS85/63 shaving heads

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.