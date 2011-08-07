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Utgått
HS85/60
Hudnära rakning
Inom loppet av ett år klipper rakapparatens rakhuvuden 4,5 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena varje år för bästa möjliga resultat.
Nivea for Men
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Flex Tracker känner automatiskt av ansiktets konturer och skyddar mot hudirritation.
Rakhuvudena har unika glidringar som gör att rakapparaten rör sig smidigt över huden.
3.9
av 5
159
Recensioner
Simonsen
07/08/2011
Danmark
Behageligt baberingsystem
Jeg har i mange år været svoret tilhænger af babering med skum og skraber. Det har dette ændret på. Det er effektivt, behageligt og nemt, efter en kort tilvænningsperiode.
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Den här recensionen skrevs för HS85/60 skær
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS85/60 skær
David1903
02/10/2015
United Kingdom
No Replacements for my HS85
This is a great shaver but the cutting heads now need replacing. However they don't seem to be available anymore. If I have to replace my HS85 it could well be with another brand.
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Den här recensionen skrevs för HS85/44 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS85/44 shaving heads
RayYyy
12/11/2014
United Kingdom
Liked my shaver
cannot buy new blades for this shaver, will be forced to buy a new shaver, it probably won't be a Philishave what a shame I liked it as well
Den här recensionen skrevs för HS85/63 shaving heads
Den här recensionen skrevs för HS85/63 shaving heads