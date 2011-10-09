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Utgått
Förstärk och förenkla din hemunderhållning
Funderar du på att förvandla din DVD-spelare eller -recorder till ett fullständigt hemmabiosystem? Det enda du behöver göra är att para ihop dem med det här snygga digitala mottagarsystemet, så får du en biolik ljud- och bildupplevelse och exakt ljudåtergivning.
Färgkodade kontakter gör det enkelt att ansluta högtalare och subwoofers till centralenheten i hemunderhållningssystemet. Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna till uttagen med samma färg på baksidan av centralenheten.
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4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTR3464 Digitale A/V-ontvanger