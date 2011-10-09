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Utgått

Digitalt AV-mottagarsystem

HTR3464/12

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Förstärk och förenkla din hemunderhållning

Funderar du på att förvandla din DVD-spelare eller -recorder till ett fullständigt hemmabiosystem? Det enda du behöver göra är att para ihop dem med det här snygga digitala mottagarsystemet, så får du en biolik ljud- och bildupplevelse och exakt ljudåtergivning.

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Förstärk och förenkla din hemunderhållning

Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud

Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud

Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

Färgkodade kontakter gör det enkelt att ansluta högtalare och subwoofers till centralenheten i hemunderhållningssystemet. Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna till uttagen med samma färg på baksidan av centralenheten.

Flera digitalingångar för musik med hög ljudkvalitet från andra källor

Flera digitalingångar för musik med hög ljudkvalitet från andra källor

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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