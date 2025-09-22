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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionEltandborste

HX3603/01

HX360CB

4.7
| (45) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten
Hjälper till att förhindra hål i tänderna på barn
Hjälp till att skapa hälsosamma borstningsvanor med Sonicare for Kids. Den är säker och skonsam mot tänder och tandkött som växer och hjälper till att förhindra att hål uppstår. Vår särskilda Designa ett husdjur-utgåva levereras med roliga klistermärken så att barn kan dekorera sin tandborste.
Visa alla fördelar
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Ett roligt sätt att skapa hälsosamma vanor som varar hela livet

Hjälper till att förhindra hål i tänderna på barn

  • Sonicare-tekniken

  • Anpassningsbara klistermärken

  • Gratis Sonicare for Kids-app

Sonicare-teknik hjälper till att förhindra hål i tänderna

Sonicare-teknik hjälper till att förhindra hål i tänderna

En varsamt pulserande funktion når djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten. Så barnen får bästa möjliga rengöring samtidigt som de fortfarande lär sig att borsta rätt.

Borsthuvuden som är särskilt utformade för barn

Borsthuvuden som är särskilt utformade för barn

Borsthuvudena är särskilt utformade för att hjälpa barn att få en noggrann rengöring samtidigt som de lär sig att borsta rätt. Ett kompakt borsthuvud medföljer. Huvuden i standardstorlek säljs separat.

Skapa en egen design med roliga och återanvändbara klistermärken

Skapa en egen design med roliga och återanvändbara klistermärken

Särskild Designa ett husdjur-utgåva innehåller återanvändbara klistermärken så att barnen kan förvandla sin tandborste till nya djurkaraktärer när som helst. Gör borstningen till en rolig del av dagen!

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Recensioner

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4.7

av 5

45

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

3
2

22/09/2025

Deutschland

Deutschland

Wow

Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.

Fördelar

Personalisierung Super Putzleistung

Nackdelar

Keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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18/09/2025

Deutschland

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Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!

Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!

Fördelar

Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung

Nackdelar

Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit

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18/09/2025

Deutschland

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Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!

Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!

Fördelar

Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 