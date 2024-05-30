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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX3641/02
HX364W3
Sonicare-tekniken
QuadPacer och SmarTimer
Tunn, ergonomisk design
14 dagars batteritid
Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.** 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.
Den elektriska Sonicare-tandborsten med avancerad sonicare-teknik har kliniskt bevisats ta bort upp till tre gånger mer* plack än en manuell tandborste. Den tar bort plack från tänderna och längs tandköttskanten samtidigt som den skyddar tandköttet.
Sonicare-tandborsten ger dig en grundlig rengöring utan att påfresta tänder och tandkött. Skonsamma men kraftfulla soniska vibrationer ger en utomordentlig rengöring samtidigt som de är skonsamma mot tänder och tandkött.
4.4
av 5
365
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Netsrot
30/05/2024
Sverige
Verifierad köpare
Det bästa som hänt mina tänder
Min tandläkare rekommenderade mig att välja HX3641/11 Sonisk eltandborste. Ett val som jag är mycket nöjd med, jag har inte varit så fin i munne sedan jag hadde mjölktänder.
Fördelar
Fäscht och rent snabbt och enkelt
Nackdelar
Naj
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste
Henrik, DK
12/04/2026
Danmark
Simple and great!
Have had far more expensive electrical toothbrushes and this does the job just as good.
Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste
Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste
ElluC
17/04/2026
Suomi
Verifierad köpare
Hellä ikenille, tehokas puhdistuksessa
Ostimme nämä 1100 Series - harjan lapselle sen jälkeen, kun olimme hankkineet 5500-sarjan harjan. Tämäkin on erittäin hyvä ja toimiva. Mielestämme se on parempi kuin pyöreällä harjaspäällä varustettu harja.
Fördelar
Ei kipua, ei verenvuotoa – vain puhtaat hampaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Jämfört med en manuell tandborste för friskare tänder och tandkött
Enskilda resultat kan variera
Data på fil
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge