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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
4-pack
Kompakt format
Klickfäste
Överlägsen rengöring, vitare tänder
Philips Sonicare DiamondClean-tandborsthuvudet tar bort upp till 100 % fler fläckar och ger vitare tänder på bara 7 dagar.
DiamondCleans fläckborttagningsdyna är tillverkad av tätt sittande diamantformade borststrån och tar bort ytfläckar som orsakas av mat och dryck. Du kommer att få ett upp till 100 %* vitare leende, på bara 7 dagar.
Philips Sonicare-borsthuvuden är viktiga för kärntekniken för borströrelser med hög frekvens och omfattning, med över 31 000 borsttag per minut. Vår oöverträffade soniska teknologi leder kraften från handtaget ända till borsthuvudets spets. Den soniska rörelsen skapar en dynamisk flytande funktion som pressar in vatten djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en överlägsen, men ändå mild, rengöring varje gång.
4.4
av 5
37
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Carrots
28/04/2016
United Kingdom
Great size
These heads work beautifully with the diamondclean toothbrush, they are the perfect size too, much better than the larger 'standard' size, feels like they give a better clean.
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads
MrsCP
18/09/2013
United Kingdom
Does exactly what it's supposed to
The compact brushheads are equally as effective as the standard brush heads and are particularly comfortable on the gumline.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads
Horseylady
31/08/2013
United Kingdom
Clean teeth!
These brushes do what it says on the packaging - clean your teeth.Mine feel so lovely and squeaky clean after brushing. A much improved design enables me to get into all the awkward bits. I can thoroughly recommend these.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar