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NYHET Next-Generation DiamondClean

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  • Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.

Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanKompakta soniska tandborsthuvuden

HX6074/05

4.4
| (37) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.
DiamondClean-tandborsthuvudet är perfekt för dig som vill ha ett bländande vitt leende eftersom den både rengör grundligt och tar bort ytfläckar. Tandborsthuvudet passar även utmärkt för att hålla tänderna vita mellan professionella blekningsbehandlingar.
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Kompatibla produkter
DiamondClean

DiamondClean
Renoverad sonisk eltandborste

HX9393/93R1

Avancerad rengöring för fläckborttagning och vitare tänder

Överlägsen rengöring.* Vitare tänder.

  • 4-pack

  • Kompakt format

  • Klickfäste

  • Överlägsen rengöring, vitare tänder

Vitare tänder på bara en vecka

Vitare tänder på bara en vecka

Philips Sonicare DiamondClean-tandborsthuvudet tar bort upp till 100 % fler fläckar och ger vitare tänder på bara 7 dagar.

Diamantformade borststrån ger dig 100 % vitare tänder på 1 vecka

Diamantformade borststrån ger dig 100 % vitare tänder på 1 vecka

DiamondCleans fläckborttagningsdyna är tillverkad av tätt sittande diamantformade borststrån och tar bort ytfläckar som orsakas av mat och dryck. Du kommer att få ett upp till 100 %* vitare leende, på bara 7 dagar.

Konstruerade för maximerade soniska rörelser

Konstruerade för maximerade soniska rörelser

Philips Sonicare-borsthuvuden är viktiga för kärntekniken för borströrelser med hög frekvens och omfattning, med över 31 000 borsttag per minut. Vår oöverträffade soniska teknologi leder kraften från handtaget ända till borsthuvudets spets. Den soniska rörelsen skapar en dynamisk flytande funktion som pressar in vatten djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en överlägsen, men ändå mild, rengöring varje gång.

Tekniska specifikationer

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4.4

av 5

37

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

28/04/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great size

These heads work beautifully with the diamondclean toothbrush, they are the perfect size too, much better than the larger 'standard' size, feels like they give a better clean.

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads

18/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Does exactly what it's supposed to

The compact brushheads are equally as effective as the standard brush heads and are particularly comfortable on the gumline.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads

31/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Clean teeth!

These brushes do what it says on the packaging - clean your teeth.Mine feel so lovely and squeaky clean after brushing. A much improved design enables me to get into all the awkward bits. I can thoroughly recommend these.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar