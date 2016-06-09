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30 dagars ångerrätt
Utgått
HX8032/07
2 munstycken
AirFloss Pro/Ultra tar bort upp till 99,9 % av placken från behandlade områden.***
Våra kliniskt bevisade resultat är möjliga tack vare vår unika teknik som kombinerar luft- och munsköljning eller vatten för att effektivt men skonsamt rengöra mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Interproximal rengöring är mycket viktig för den övergripande munhälsan. Med AirFloss rengör du enkelt djupare mellan tänderna och får en hälsosam vana.
3.3
av 5
36
Recensioner
Stenberga
09/06/2016
Sverige
Verifierad köpare
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Other
17/04/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
StuartD
15/05/2019
United Kingdom
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
AirFloss är utformad för att hjälpa dem som inte använder tandtråd regelbundet att utveckla en sund daglig rengöring mellan tänderna när den används tillsammans med en vanlig tandborste och antimikrobiellt munvatten hos patienter med mild till måttlig tandköttsinflammation. Se Vanliga frågor under supportfliken för ytterligare information.
* Från den behandlade ytan. I en labbstudie – faktiska resultat i munnen kan variera
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