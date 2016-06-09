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  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
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  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*

Utgått

Philips Sonicare AirFloss UltraInterdentalmunstycken

HX8032/07

3.3
| (36) Recensioner
Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
För de som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss Ultra-munstycken det enklaste sättet att effektivt rengöra mellan tänderna.
Visa alla fördelar

Utformad för dig som inte använder tandtråd regelbundet

Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*

  • 2 munstycken

Tar bort upp till 99,9 % av placken***

Tar bort upp till 99,9 % av placken***

AirFloss Pro/Ultra tar bort upp till 99,9 % av placken från behandlade områden.***

Luft- och mikrodroppteknik

Luft- och mikrodroppteknik

Våra kliniskt bevisade resultat är möjliga tack vare vår unika teknik som kombinerar luft- och munsköljning eller vatten för att effektivt men skonsamt rengöra mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Ett enkelt sätt att börja med en hälsosam vana

Ett enkelt sätt att börja med en hälsosam vana

Interproximal rengöring är mycket viktig för den övergripande munhälsan. Med AirFloss rengör du enkelt djupare mellan tänderna och får en hälsosam vana.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

36

Recensioner

09/06/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. AirFloss är utformad för att hjälpa dem som inte använder tandtråd regelbundet att utveckla en sund daglig rengöring mellan tänderna när den används tillsammans med en vanlig tandborste och antimikrobiellt munvatten hos patienter med mild till måttlig tandköttsinflammation. Se Vanliga frågor under supportfliken för ytterligare information.

  2. * Från den behandlade ytan. I en labbstudie – faktiska resultat i munnen kan variera

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