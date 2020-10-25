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Rengöringspatron

JC302/50

4.2

| (6) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Behåll rakapparaten i nyskick

Med rengöringspatronen för SmartClean-systemet kan du på ett bekvämt sätt rengöra, smörja och fräscha upp din rakapparat så att den känns som ny varje dag.

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Den här produkten

Rengöringspatron

Rengöringspatron

136,00 kr

  • Shaver series 7000, 5000

    Shaver series 7000, 5000
    Extra rakhuvuden

    599,00 kr

136,00 kr

136,00 kr

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För all SmartClean-system

Behåll rakapparaten i nyskick

  • 2-pack

  • Rengör

  • Smörjer

  • Fräschar upp

Dubbelfiltersystem tar bort hår, lödder och gel

Dubbelfiltersystemet tar bort hår, lödder och gel. Det unika dubbelfiltret förhindrar att hårstrån täpper till rakhuvudena och bibehåller rakapparatens utmärkta prestanda.

Den aktiva smörjningen reducerar friktion och slitage på rakbladen

Den aktiva smörjningen reducerar friktion och slitage på rakbladen

Den aktiva smörjningen reducerar friktion och slitage på rakhuvudena och rakbladen, så att rakapparaten känns som ny längre.

Rengör upp till 10 gånger bättre än vatten

Rengör upp till 10 gånger bättre än vatten

Dubbelfiltersystemet och den aktiva smörjningen gör rakapparaten upp till 10 gånger renare än om enbart vatten används

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Ingrediensförteckning - English (US)

  • PDF fil, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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