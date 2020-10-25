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Behåll rakapparaten i nyskick
Med rengöringspatronen för SmartClean-systemet kan du på ett bekvämt sätt rengöra, smörja och fräscha upp din rakapparat så att den känns som ny varje dag.
Den här produkten
Rengöringspatron
136,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Extra rakhuvuden
599,00 kr
136,00 kr
136,00 kr
S9985/35R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35
S9975/35R1
2-pack
Rengör
Smörjer
Fräschar upp
Dubbelfiltersystemet tar bort hår, lödder och gel. Det unika dubbelfiltret förhindrar att hårstrån täpper till rakhuvudena och bibehåller rakapparatens utmärkta prestanda.
Den aktiva smörjningen reducerar friktion och slitage på rakhuvudena och rakbladen, så att rakapparaten känns som ny längre.
Dubbelfiltersystemet och den aktiva smörjningen gör rakapparaten upp till 10 gånger renare än om enbart vatten används