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Utgått
Högupplöst ljud
Over-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring
Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.
Neodymhögtalarelementen reagerar på all din musiks dynamik. De är utformade med ett ventilationshål i mitten vilket lägger tonvikten på de medelhöga och låga frekvenserna och skapar den akustiska energi som ger en omfattande men ändå kontrollerad bas och ett transparent mellanregister. Elementen har också en högtalarspole som ger systemet snabb respons för att matcha musikens tempo och ge HD-ljud.
Noggrant testade högtalare för bästa ljudbalans.
Utmärkelser
4.6
av 5
24
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
nicks99
13/03/2018
United Kingdom
Beautiful design with sleek modern look
Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic
felaak1
13/03/2018
United Kingdom
Beautiful design with sleek modern look
Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic
Selva
25/11/2013
United Kingdom
Brilliant headphone!!!
I have tried several headphones in this price bracket from other manufacturers and this is just the best in my opinion. A beautiful mid range with tight base and a not so overdone trebel are delivered with smooth and warm perfection to my ears. They are very comfortable too and look stylish enough to be warn outdoors. Do remember though that these are semi-open so let sound from the outside world in.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic