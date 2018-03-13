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  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
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  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
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  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.

Utgått

Philips Fidelio FidelioHörlurar med mikrofon

L2BO/00

4.6
| (24) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
Hörlurarna Fidelio L2 med mikrofon kombinerar högsta standard i ljud och komfort för en autentisk ljudupplevelse. Särskilt utformad för naturligt ljud så troget originalet som möjligt. Fint utformad för långvarig komfort.
Visa alla fördelar

Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.

  • Högupplöst ljud

  • Over-ear

  • Lyxiga kuddar i minnesskum

  • Vikbar för plan förvaring

Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.

High-Definition neodymhögtalarelement med optimal ventilation

High-Definition neodymhögtalarelement med optimal ventilation

Neodymhögtalarelementen reagerar på all din musiks dynamik. De är utformade med ett ventilationshål i mitten vilket lägger tonvikten på de medelhöga och låga frekvenserna och skapar den akustiska energi som ger en omfattande men ändå kontrollerad bas och ett transparent mellanregister. Elementen har också en högtalarspole som ger systemet snabb respons för att matcha musikens tempo och ge HD-ljud.

Noggrant testade högtalare för bästa ljudbalans.

Noggrant testade högtalare för bästa ljudbalans.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-961264
  • Award image AWARD-612379

Recensioner

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4.6

av 5

24

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

3

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful design with sleek modern look

Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful design with sleek modern look

Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic

25/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant headphone!!!

I have tried several headphones in this price bracket from other manufacturers and this is just the best in my opinion. A beautiful mid range with tight base and a not so overdone trebel are delivered with smooth and warm perfection to my ears. They are very comfortable too and look stylish enough to be warn outdoors. Do remember though that these are semi-open so let sound from the outside world in.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L2BO Headphones with mic

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.