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Utgått
Brusreducering Pro+
Naturligt, balanserat ljud
Högkvalitativ läderdesign
38 timmars speltid
Från ljud till material är de här trådlösa over-ear-hörlurarna med sluten baksida utformade för att låta dig uppslukas av musiken. Oavsett ditt huvuds storlek och form sitter de mjuka öronkåporna av formbart skum tätt, och musiken pausas om du tar av dig hörlurarna.
De perfekt justerade elementen i de här hörlurarna med högupplöst ljud ger vackert balanserat ljud – oavsett om ANC är på eller av. Basen är tät och effektfull utan att ta över. Mellanfrekvenserna är fylliga och jämna. De höga frekvenserna har gnistrande detaljer.
Lyssna med perfekt volym – var du än är. Adaptiv brusreducering med en extern och en intern mikrofon filtrerar bort oönskade ljud, så att du kan uppslukas av musiken. Med medvetenhetsläget kan du släppa in omvärlden igen när du behöver det.
Utmärkelser
3.6
av 5
87
Recensioner
Telhirion
19/11/2022
Sverige
Excellent!
The headphones is just fantastic! They sound amazing with whatever type of music you play. The build feels premium and the call sound is really nice to. Im just in love with them!
Fördelar
The sound and the build quality
Nackdelar
Would like a full fold.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar
BobIsYourUncle
14/09/2021
Norge
Excellent sound with bass
Surprised how good it sounds with bluetooth, no need for wire. And the bass is the best I've heard. Tip: In order to use Aptx HD for Android make sure you are in developer mode and choose codec before you pair your speaker (eventually delete pairing first). You cannot use the headphone app since it forces standard Aptx.
Fördelar
Bluetooth sound quality. Bass.
Nackdelar
None.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner
JB2022
14/12/2022
United Kingdom
Del av marknadsföring
Such good headphones
I absolutely love these headphones! Firstly I love the style and they are so comfortable to wear. They come in a smart case which protects them in my backpack! They were super easy to connect to my phone and the noise cancelling is next level! I highly recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
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Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.