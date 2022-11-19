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  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
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  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
  • Sjunk in i musiken. Varsomhelst.

Utgått

FidelioTrådlösa over-ear-hörlurar

L3/00

3.6
| (87) Recensioner

1 utmärkelse

Sjunk in i musiken. Varsomhelst.
Tänk om du alltid var på den perfekta platsen för att lyssna på din favoritmusik? Perfekt inställda element, utmärkt aktiv brusreducering och rätt passform i kombination för att skapa den perfekta lyssningsmiljön. Var du än är.
Visa alla fördelar

Sjunk in i musiken. Varsomhelst.

  • Brusreducering Pro+

  • Naturligt, balanserat ljud

  • Högkvalitativ läderdesign

  • 38 timmars speltid

Philips Fidelio. Konstruerad för enastående prestanda

Philips Fidelio. Konstruerad för enastående prestanda

Från ljud till material är de här trådlösa over-ear-hörlurarna med sluten baksida utformade för att låta dig uppslukas av musiken. Oavsett ditt huvuds storlek och form sitter de mjuka öronkåporna av formbart skum tätt, och musiken pausas om du tar av dig hörlurarna.

40 mm element. Naturligt, balanserat ljud

40 mm element. Naturligt, balanserat ljud

De perfekt justerade elementen i de här hörlurarna med högupplöst ljud ger vackert balanserat ljud – oavsett om ANC är på eller av. Basen är tät och effektfull utan att ta över. Mellanfrekvenserna är fylliga och jämna. De höga frekvenserna har gnistrande detaljer.

Avancerad hybridteknik för aktiv brusreducering

Avancerad hybridteknik för aktiv brusreducering

Lyssna med perfekt volym – var du än är. Adaptiv brusreducering med en extern och en intern mikrofon filtrerar bort oönskade ljud, så att du kan uppslukas av musiken. Med medvetenhetsläget kan du släppa in omvärlden igen när du behöver det.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-1679621

Recensioner

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3.6

av 5

87

Recensioner

19/11/2022

Sverige

Sverige

Excellent!

The headphones is just fantastic! They sound amazing with whatever type of music you play. The build feels premium and the call sound is really nice to. Im just in love with them!

Fördelar

The sound and the build quality

Nackdelar

Would like a full fold.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar

14/09/2021

Norge

Norge

Excellent sound with bass

Surprised how good it sounds with bluetooth, no need for wire. And the bass is the best I've heard. Tip: In order to use Aptx HD for Android make sure you are in developer mode and choose codec before you pair your speaker (eventually delete pairing first). You cannot use the headphone app since it forces standard Aptx.

Fördelar

Bluetooth sound quality. Bass.

Nackdelar

None.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner

14/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Such good headphones

I absolutely love these headphones! Firstly I love the style and they are so comfortable to wear. They come in a smart case which protects them in my backpack! They were super easy to connect to my phone and the noise cancelling is next level! I highly recommend

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Over-ear wireless headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio L3 Over-ear wireless headphones

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  2. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.