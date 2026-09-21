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Ny

FidelioOver-ear-hörlurar

L5/00

Skapade för musikälskare

Ge musiken du älskar utrymme att andas. Dessa förstklassiga trådlösa over-ear-hörlurar kombinerar utsökt Fidelio-ljud med enastående komfort och vår mest intelligenta bruskontroll hittills. Sätt på dig dem och låt dem ta dig till nya platser.

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Skapade för musikälskare

  • Utsökt naturligt ljud

  • Adaptiv brusreducering

  • Lätt komfort hela dagen

  • Överlägsen samtalskvalitet

Utsökt. Philips ljudsignatur för Fidelio

Specialanpassade, keramikbelagda kupolelement med silkesupphängning skapar ett balanserat och naturligt ljud som tar dig djupt in i musiken. Från den strama, kontrollerade basen till det varma mellanregistret, de kristallklara höga tonerna och den exakta instrumentseparationen får låtarna du älskar utrymme att andas.

Adaptiv brusreducering som är mer följsam än någonsin

Smartare algoritmer anpassar sig kontinuerligt efter omgivningen och hur hörlurarna sitter för en enkel och omslutande lyssningsupplevelse. Förändringar i öronkåpornas tätning när du rör dig kompenseras, medan medvetenhetsläget aktiveras automatiskt i tysta miljöer. Oavsett hur du rör dig eller vart du beger dig känns balansen mellan inlevelse och medvetenhet helt rätt.

Fidelio-design. Exceptionell komfort, lätt känsla

En precisionskonstruerad ram och en mjuk huvudbygel i proteinläder fördelar vikten jämnt, medan de ovala öronkåporna ger effektiv passiv brusisolering. Med en beröringskänslig panel har du volymkontrollen nära till hands, och musiken pausas om du tar av dig hörlurarna.

Tekniska specifikationer

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