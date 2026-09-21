Adaptiv brusreducering som är mer följsam än någonsin

Smartare algoritmer anpassar sig kontinuerligt efter omgivningen och hur hörlurarna sitter för en enkel och omslutande lyssningsupplevelse. Förändringar i öronkåpornas tätning när du rör dig kompenseras, medan medvetenhetsläget aktiveras automatiskt i tysta miljöer. Oavsett hur du rör dig eller vart du beger dig känns balansen mellan inlevelse och medvetenhet helt rätt.