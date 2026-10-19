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Utgått

LED Inspection lampsRCH5 kompakt och laddningsbar LED-lampa

LPL32X1

Se bättre, arbeta bättre

Philips ultraslimmade, laddningsbara LED-inspektionslampa är det perfekta verktyget vid snabba inspektioner. Flexibel högeffekts-LED-lampa som kan vridas i 180 grader tar bort alla eventuella skuggor. Kroken kan roteras i 360 grader och en stark magnet gör så att du får händerna fria för arbete.

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Kompakt, laddningsbar LED-arbetsbelysning

Se bättre, arbeta bättre

  • LED-lampa av hög kvalitet

  • 110 lm (Boost-läge)/55 lm (Eco-läge)

  • Ny 180° flexibel utformning

  • Ultratunn och fickformat

180° lutning av lamphuvudet för maximal flexibilitet

180° lutning av lamphuvudet för maximal flexibilitet

LED-inspektionslampan RCH5 har ett flexibelt lamphuvud som kan lutas upp till 180° så att du ser även de minsta detaljerna.

360° justerbar och infällbar krok

360° justerbar och infällbar krok

Med den justerbara och infällbara kroken kan du hänga upp den här professionella arbetslampan så att du kan arbeta med båda händerna fria.

Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus

Philips arbetslampor för professionellt bruk har kraftfulla LED-lampor som ger ett intensivt vitt ljus och en klar, bred ljusstråle som besegrar mörkret. Det vita ljuset med 6 500 K är utformat för att ge optimal skärpa och sikt, och förbättrar också synkomforten så att du kan arbeta utan att bli trött.

Tekniska specifikationer

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