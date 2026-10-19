Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus

Philips arbetslampor för professionellt bruk har kraftfulla LED-lampor som ger ett intensivt vitt ljus och en klar, bred ljusstråle som besegrar mörkret. Det vita ljuset med 6 500 K är utformat för att ge optimal skärpa och sikt, och förbättrar också synkomforten så att du kan arbeta utan att bli trött.