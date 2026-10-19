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Utgått
LPL32X1
Se bättre, arbeta bättre
Philips ultraslimmade, laddningsbara LED-inspektionslampa är det perfekta verktyget vid snabba inspektioner. Flexibel högeffekts-LED-lampa som kan vridas i 180 grader tar bort alla eventuella skuggor. Kroken kan roteras i 360 grader och en stark magnet gör så att du får händerna fria för arbete.
LED-lampa av hög kvalitet
110 lm (Boost-läge)/55 lm (Eco-läge)
Ny 180° flexibel utformning
Ultratunn och fickformat
LED-inspektionslampan RCH5 har ett flexibelt lamphuvud som kan lutas upp till 180° så att du ser även de minsta detaljerna.
Med den justerbara och infällbara kroken kan du hänga upp den här professionella arbetslampan så att du kan arbeta med båda händerna fria.
Philips arbetslampor för professionellt bruk har kraftfulla LED-lampor som ger ett intensivt vitt ljus och en klar, bred ljusstråle som besegrar mörkret. Det vita ljuset med 6 500 K är utformat för att ge optimal skärpa och sikt, och förbättrar också synkomforten så att du kan arbeta utan att bli trött.
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