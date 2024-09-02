Ultrakompakt design för bred bilparkskompatibilitet

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerar kraften från LED-teknik med ett ultrakompakt hölje som passar olika slags belysningstillämpning. Den tar 30 % mindre plats än föregångaren och är utformad för enkel montering även i de smalaste strålkastarna. Den är enkel att montera och har bra funktioner utan krångel som både hängivna förare och bilbyggare gillar.