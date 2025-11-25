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LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Bemästra ljuset, trotsa mörkret
Trotsa mörkret med Philips Ultinon Pro9200, höjdpunkten inom LED-uppgraderingsbelysningsprestanda. Dra nytta av den senaste LED-tekniken med upp till 400 %* högre ljusstyrka från en av de mest kompakta glödlamporna på marknaden.
LED-HL [~H4]
Upp till 400 % starkare ljus
Bred bilparkskompatibilitet
Förfinad stil och avancerad säkerhet
2-pack
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerar kraften från LED-teknik med ett ultrakompakt hölje som passar olika slags belysning. Den här nya generationens H4-lampor har fått en helt ny design som eliminerar den skrymmande gamla kylflänsen och återskapar halogenlampornas form. Lamporna går snabbt och enkelt att montera även i de smalaste strålkastarna, vilket ger föraren problemfri funktion.
Bemästra ljuset på vägen. Våra Philips Ultinon Pro9200-strålkastarlampor är noggrant utformade för att väcka din passion för körning. De ger en oöverträffad prestanda och den utomordentliga sikt du vill ha när du kör, oavsett körförhållanden. Tack vare vårt unika LED-sortiment och noggranna produktförbättringar får du en oöverträffad ljusstyrka på upp till 400 % mer än det lagliga minimikravet för halogenlampor. Se vägskyltar bättre med deras unika optimala spektrum och få en bättre sikt över vägen framför. Med våra lampor kan du navigera tryggt.
Kör säkert och exakt med Philips Ultinon Pro9200. Tack vare den exakta placeringen av LED-chippen i Philips Ultinon Pro9200-lamporna har du ljus precis där du behöver det på vägen utan att blända mötande fordon. Våra lampor har också vår innovativa Philips SafeBeam-teknik, vilket ger den mest användbara strålen och det reflexfria mönstret. Det innebär optimal sikt under körning.
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1.0
av 5
1
Recension
locke 07
25/11/2025
Österreich
Verifierad köpare
schlechter service
Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Datum för användning 2024-10-25
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Datum för användning 2024-10-25
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Uppfyller inte ECE, ska inte användas på allmän väg. Du ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.
Philips Ultinon Pro9200 LED-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.