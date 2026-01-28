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  • Bemästra ljuset, trotsa mörkret
  • Bemästra ljuset, trotsa mörkret
  • Bemästra ljuset, trotsa mörkret
  • Bemästra ljuset, trotsa mörkret
  • Bemästra ljuset, trotsa mörkret
  • Bemästra ljuset, trotsa mörkret

Ultinon Pro9200 HLOöverträffad LED-fordonsprestanda

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

3.8
| (256) Recensioner
Bemästra ljuset, trotsa mörkret
Trotsa mörkret med Philips Ultinon Pro9200, höjdpunkten inom LED-eftermonteringsbelysning. Dra nytta av den senaste LED-tekniken med upp till 400 %¹ högre ljusstyrka från en av de mest kompakta glödlamporna på marknaden.
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Oöverträffad LED-fordonsprestanda

Bemästra ljuset, trotsa mörkret

  • LED-HL [~H7]

  • Upp till 400 % starkare ljus¹

  • Bred bilparkskompatibilitet

  • Förfinad stil och avancerad säkerhet

  • 2-pack

Ultrakompakt design för bred bilparkskompatibilitet

Ultrakompakt design för bred bilparkskompatibilitet

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerar kraften från LED-teknik med ett ultrakompakt hölje som passar olika slags belysningstillämpning. Den tar 30 % mindre plats än föregångaren och är utformad för enkel montering även i de smalaste strålkastarna. Den är enkel att montera och har bra funktioner utan krångel som både hängivna förare och bilbyggare gillar.

Koncentrerad effekt – upp till 400 % starkare ljus¹

Koncentrerad effekt – upp till 400 % starkare ljus¹

Bemästra ljuset på vägen. Våra Philips Ultinon Pro9200-strålkastarlampor är noggrant utformade för att väcka din passion för körning. De ger en oöverträffad prestanda och den utomordentliga sikt du vill ha när du kör. Tack vare vårt unika LED-sortiment och noggranna produktförbättringar får du en oöverträffad ljusstyrka på upp till 400 %¹ mer än det lagliga minimikravet för halogenlampor. Se vägskyltar bättre med deras unika optimala spektrum och få bättre sikt över vägen framför dig. Med våra lampor kan du navigera tryggt.

Ljus, precis där det behövs

Ljus, precis där det behövs

Kör säkert och exakt med Philips Ultinon Pro9200. Tack vare den exakta placeringen av LED-chippen i Philips Ultinon Pro9200-lamporna har du ljus precis där du behöver det på vägen utan att blända mötande fordon. Våra lampor har också vår innovativa Philips SafeBeam-teknik, vilket ger den mest användbara strålen och ett reflexfritt mönster. Det innebär optimal sikt under körning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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Ansvarsfriskrivningar

  1. ¹ Jämfört med minsta lagkrav. Gäller H4, H7. Kan variera beroende på bilmodell och lamptyp.

  2. ² Uppfyller inte ECE, ska inte användas på allmän väg. Du ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.

  3. ³ Philips Ultinon Pro9200 LED-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.