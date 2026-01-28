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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Upp till 400 % starkare ljus¹
Bred bilparkskompatibilitet
Förfinad stil och avancerad säkerhet
2-pack
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerar kraften från LED-teknik med ett ultrakompakt hölje som passar olika slags belysningstillämpning. Den tar 30 % mindre plats än föregångaren och är utformad för enkel montering även i de smalaste strålkastarna. Den är enkel att montera och har bra funktioner utan krångel som både hängivna förare och bilbyggare gillar.
Bemästra ljuset på vägen. Våra Philips Ultinon Pro9200-strålkastarlampor är noggrant utformade för att väcka din passion för körning. De ger en oöverträffad prestanda och den utomordentliga sikt du vill ha när du kör. Tack vare vårt unika LED-sortiment och noggranna produktförbättringar får du en oöverträffad ljusstyrka på upp till 400 %¹ mer än det lagliga minimikravet för halogenlampor. Se vägskyltar bättre med deras unika optimala spektrum och få bättre sikt över vägen framför dig. Med våra lampor kan du navigera tryggt.
Kör säkert och exakt med Philips Ultinon Pro9200. Tack vare den exakta placeringen av LED-chippen i Philips Ultinon Pro9200-lamporna har du ljus precis där du behöver det på vägen utan att blända mötande fordon. Våra lampor har också vår innovativa Philips SafeBeam-teknik, vilket ger den mest användbara strålen och ett reflexfritt mönster. Det innebär optimal sikt under körning.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
¹ Jämfört med minsta lagkrav. Gäller H4, H7. Kan variera beroende på bilmodell och lamptyp.
² Uppfyller inte ECE, ska inte användas på allmän väg. Du ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.
³ Philips Ultinon Pro9200 LED-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.