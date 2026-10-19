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Utgått
M1BL/00
Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
I Philips Fidelio M1 kombineras det bästa inom ljud och komfort för en autentisk musikupplevelse i farten. Utvecklad av experter för förstklassig brusreducering i en lätt men stadig modell. Ta del av verkligt HD-ljud var du än är.
Fidelio
Blå
De material som har använts för Fidelio M1 är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas och har formbart skum är designade för bästa ergonomiska passform. Skummet formas perfekt efter ditt öra, och dessutom förseglar det basljudet och utestänger brus från omgivningen. De är designade så att den yttre kudden – med väl avvägda proportioner mellan tyg och skyddsläder – minskar trycket på örat och förhindrar värmeutveckling, så att M1 både känns och låter underbart.
Omfattande forskning har genomförts med hjälp av kunniga musikälskare som har gett oss insikter om sina preferenser – till exempel om vilka ljudegenskaper de föredrar. Våra akustiktekniker finjusterade sedan Fidelio M1 med hänsyn till alla detaljer som påverkar hur lyssnare urskiljer ljud, till exempel hur örat reflekterar ljud och skapar genklang. Det ledde till att våra M1-hörlurar har konstruerats att återge ljud som är så troget originalinspelningen som möjligt, även med hänsyn till aktuella inspelningsformat.
Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.
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