Lyxiga öronkuddar som andas och formbart skum som ger bästa passform

De material som har använts för Fidelio M1 är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas och har formbart skum är designade för bästa ergonomiska passform. Skummet formas perfekt efter ditt öra, och dessutom förseglar det basljudet och utestänger brus från omgivningen. De är designade så att den yttre kudden – med väl avvägda proportioner mellan tyg och skyddsläder – minskar trycket på örat och förhindrar värmeutveckling, så att M1 både känns och låter underbart.