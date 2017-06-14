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Utgått

FidelioHörlurar med mikrofon

M1MKIIBK/00

2.6

| (16) Recensioner

Hi-Fi-ljud i avancerad design

I Philips Fidelio M1MKII sammanfogas förstklassigt ljud och sann komfort i banbrytande design. Hörlurarna är särskilt utformade och tillverkade för HD-musikunderhållning. Den lätta men ändå stabila designen ger även utmärkt brusreducering när du är i rörelse.

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Hi-Fi-ljud i avancerad design

  • Högupplöst ljud

  • On-ear

  • Lyxiga kuddar i minnesskum

  • Vikbar för plan förvaring

Basreflexsystem för klar, dynamisk och balanserad bas

Basreflexsystem för klar, dynamisk och balanserad bas

Hörlurarnas akustiska utformning med sluten baksida har ett basreflexsystem som består av snäckor med strategiskt placerade kanaler. De reglerar lufttrycket i den inre behållaren och bildar ett membran med kontrollerad miljö för optimalt akustiskt gensvar. Tillsammans med den akustiska förseglingen isolerar den alla naturliga ljuddetaljer och ger exakt och dynamisk bas utan avkall på klarheten i ljudet.

Aluminium och fint läder för förstklassigt utseende och känsla

Aluminium och fint läder för förstklassigt utseende och känsla

Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud

Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud

Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.6

av 5

16

Recensioner

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic design and amazing sound

I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.

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Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

18/01/2016

France

France

casque exceptionnel

un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++

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Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

13/04/2015

France

France

Une vraie réussite

L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

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