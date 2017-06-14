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Utgått
M1MKIIBO/00
Hi-Fi-ljud i avancerad design
I Philips Fidelio M1MKII sammanfogas förstklassigt ljud och sann komfort i banbrytande design. Hörlurarna är särskilt utformade och tillverkade för HD-musikunderhållning. Den lätta men ändå stabila designen ger även utmärkt brusreducering när du är i rörelse.
Högupplöst ljud
On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring
Philips Fidelio M1MKII-öronsnäckorna med dubbelt skikt är konstruerade för att minska resonansen och dämpa vibration så att ljudet blir äkta och exakt och du kan höra varje superb ljuddetalj. Den solida konstruktionen med olika skikt gör dem hållbara och bekväma. Därför kommer du att ha glädje av M1MKII under lång tid.
Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.
2.6
av 5
16
Recensioner
cookie1
14/06/2017
United Kingdom
Fantastic design and amazing sound
I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.
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Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
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Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
ulfasso
18/01/2016
France
casque exceptionnel
un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++
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Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic
Steppi74
13/04/2015
France
Une vraie réussite
L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!
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Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic