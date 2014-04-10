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Utgått

Philips FidelioOn-ear-headset med huvudband

M1WT/00

4.8

| (9) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.

I Philips Fidelio M1-hörlurar kombineras det bästa inom ljud och komfort för en autentisk musikupplevelse. Utvecklad av experter för förstklassig brusreducering i en lätt men stadig modell. Ta del av verkligt HD-ljud var du än är.

Visa alla fördelar

Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.

  • Fidelio

  • Vit

Noggrant testade högtalarelement för bästa balans i ljudet

Noggrant testade högtalarelement för bästa balans i ljudet.

Frekvensomfånget inställt för att urskilja lyssnarens preferenser

Omfattande forskning har genomförts med hjälp av kunniga musikälskare som har gett oss insikter om sina preferenser – till exempel om vilka ljudegenskaper de föredrar. Våra akustiktekniker finjusterade sedan Fidelio M1 med hänsyn till alla detaljer som påverkar hur lyssnare urskiljer ljud, till exempel hur örat reflekterar ljud och skapar genklang. Det ledde till att våra M1-hörlurar har konstruerats att återge ljud som är så troget originalinspelningen som möjligt, även med hänsyn till aktuella inspelningsformat.

Den akustiska passformen förseglar ljuddetaljerna

Den akustiska passformen förseglar ljuddetaljerna

Den akustiska passformen utgörs av ett specialutformat band som är inbyggt i den inre behållaren för att eliminera ljudläckage och bevara ljuddetaljerna. Resultatet blir fantastiskt fyllig bas.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-961301
  • Bild på AWARD-961310

Recensioner

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4.8

av 5

9

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1WT On-ear headband headset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1WT On-ear headband headset

31/03/2014

France

France

Un casque de qualité

Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1WT Casque avec micro supra-aural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1WT Casque avec micro supra-aural

04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1WT On-ear headband headset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1WT On-ear headband headset

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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