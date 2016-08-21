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Utgått
M2BTBK/00
Trådlös Hi-Fi-underhållning var du än är
Med Fidelio M2BT får du HD-ljud och smidig Bluetooth®-anslutning både hemma och på resan. Med NFC-tekniken aktiverar du trådlös ihopparning med en knapptryckning och du kan enkelt växla mellan musik och samtal med de intuitiva kontrollerna.
Högupplöst ljud
On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
NFC
Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.
Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.
Fidelio-hörlurarna har akustisk passform som utgörs av ett specialutformat band som är inbyggt i den inre behållaren, vilket eliminerar ljudläckage och bevarar ljuddetaljerna. Du får inte bara fantastiskt fyllig bas utan kan även njuta av varje superb detalj i musiken, utan störningar utifrån.
3.0
av 5
31
Recensioner
Skrynklan
21/08/2016
Sverige
#TheOne
Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
HalfLeader
08/01/2016
Sverige
Den bästa allround luren
Efter en hel del letande fann jag denna. jag har haft flera lurar men denna är no bling bling , cool och spelar otroligt bra och sitter skönt, navigeringen är okej.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones