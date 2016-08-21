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Utgått

Philips Fidelio FidelioTrådlösa Bluetooth®-hörlurar

M2BTBK/00

3

| (31) Recensioner

Trådlös Hi-Fi-underhållning var du än är

Med Fidelio M2BT får du HD-ljud och smidig Bluetooth®-anslutning både hemma och på resan. Med NFC-tekniken aktiverar du trådlös ihopparning med en knapptryckning och du kan enkelt växla mellan musik och samtal med de intuitiva kontrollerna.

Visa alla fördelar

Trådlös Hi-Fi-underhållning var du än är

  • Högupplöst ljud

  • On-ear

  • Lyxiga kuddar i minnesskum

  • NFC

Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.

Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud

Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud

Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.

Akustisk passform för att hålla ljuddetaljerna inne och stänga ute bruset

Akustisk passform för att hålla ljuddetaljerna inne och stänga ute bruset

Fidelio-hörlurarna har akustisk passform som utgörs av ett specialutformat band som är inbyggt i den inre behållaren, vilket eliminerar ljudläckage och bevarar ljuddetaljerna. Du får inte bara fantastiskt fyllig bas utan kan även njuta av varje superb detalj i musiken, utan störningar utifrån.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

31

Recensioner

21/08/2016

Sverige

Sverige

#TheOne

Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

08/01/2016

Sverige

Sverige

Den bästa allround luren

Efter en hel del letande fann jag denna. jag har haft flera lurar men denna är no bling bling , cool och spelar otroligt bra och sitter skönt, navigeringen är okej.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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