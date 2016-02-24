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Utgått

FidelioHörlurar med Lightning-kontakt

M2L/00

3.7

| (3) Recensioner

HD-ljud

M2L-hörlurarna har Lightning-anslutning och inbyggd DAC för Fidelio-ljud i HD direkt till din iOS-enhet, utan förvrängning och crosstalk. Ta del av detaljerat ljud oavsett var du befinner dig – och gör det med stil.

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HD-ljud

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • On-ear

  • Lyxiga kuddar i minnesskum

  • Vikbar för plan förvaring

Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud

Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud

Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.

Optimerad Lightning™-kontakt för iOS-enheter

Optimerad Lightning™-kontakt för iOS-enheter

Philips Fidelio M2L är utrustad med en Lightning™-kontakt som skickar en ren digital signal direkt till hörlurarna. Den digitala signalen bidrar till att minska crosstalkstörningar och förbättrar stereoseparationen.

Inbyggd DAC och AMP för högupplöst musik var som helst

Inbyggd DAC och AMP för högupplöst musik var som helst

En digital-till-analog-omvandlare (DAC) finns inbyggd i Philips Fidelio M2L och ger dig rörelsefrihet så att du kan lyssna på högupplöst musik när som helst och var som helst. Inget krångel med att släpa på extra tillbehör när du är ute och rör på dig.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

3

Recensioner

3
1

24/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Quality

Great depth of sound and timing. Highly recommended.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2L Headphones with lightning connector

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2L Headphones with lightning connector

07/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Does digital very well

I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2L Headphones with lightning connector

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2L Headphones with lightning connector

12/11/2015

Sverige

Sverige

Bra ljud, men inte överallt...

Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

Den här recensionen skrevs för Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

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