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Utgått
MCM169/12
Besatt av ljud
Lyssna på musik med Philips klassiska mikromusiksystem, med rippningsfunktion för all musik – från CD-skivor direkt till en USB-enhet. Dessutom garanterar Dynamic Bass Boost ett fantastiskt ljud.
CD-rippning
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.
Recensioner
Musik med Digital Right Management kan inte användas.