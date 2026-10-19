ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild

Utgått

Klassiskt mikroljudsystem

MCM169/12

Besatt av ljud

Lyssna på musik med Philips klassiska mikromusiksystem, med rippningsfunktion för all musik – från CD-skivor direkt till en USB-enhet. Dessutom garanterar Dynamic Bass Boost ett fantastiskt ljud.

Visa alla fördelar

Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud

  • CD-rippning

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Musik med Digital Right Management kan inte användas.