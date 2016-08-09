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Utgått

Mikromusiksystem

MCM2050/12

3.6

| (29) Recensioner

Ljudsystem som passar ditt hem

Njut av bra musik från flera olika källor. Lyssna på MP3-CD-skivor och radio eller på bärbara enheter via MP3 Link och USB Direct. Montera MCM2050/12-mikroljudsystemet från Philips på en vägg eller ställ det på ett bord – det passar i alla hem.

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Besatt av ljud

Ljudsystem som passar ditt hem

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.

Total uteffekt på 20 W RMS

Total uteffekt på 20 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 20 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

29

Recensioner

09/08/2016

Italia

Italia

Verifierad köpare

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2050 Sistema musicale micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2050 Sistema musicale micro

26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2050 Mini-Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2050 Mini-Stereoanlage

31/12/2014

Suisse

Suisse

Enchanté

Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2050 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2050 Microchaîne

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