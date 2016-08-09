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Utgått
MCM2050/12
Ljudsystem som passar ditt hem
Njut av bra musik från flera olika källor. Lyssna på MP3-CD-skivor och radio eller på bärbara enheter via MP3 Link och USB Direct. Montera MCM2050/12-mikroljudsystemet från Philips på en vägg eller ställ det på ett bord – det passar i alla hem.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.
Det här systemet har total uteffekt på 20 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
3.6
av 5
29
Recensioner
DV62
09/08/2016
Italia
Verifierad köpare
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2050 Sistema musicale micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2050 Sistema musicale micro
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2050 Mini-Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2050 Mini-Stereoanlage
Gaston
31/12/2014
Suisse
Enchanté
Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2050 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2050 Microchaîne