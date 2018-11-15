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  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
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  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer
  • Exakta kanter och konturer

Multigroom series 1000Skäggtrimmer med exakt precision

MG1100/16

4.2
| (57) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Exakta kanter och konturer
Philips MULTIGROOM Serie 1000 trimmar, formar och rakar ditt ansiktshår till perfektion. DualCut Trimmern samt kammarna trimmar och formar skägget, och med precisionstillbehöret kan du skapa perfekta linjer, konturer och andra detaljer på ett exakt sätt.
Visa alla fördelar

Trimma, forma och raka för att få den stil du vill ha

Exakta kanter och konturer

  • DualCut-precisionstrimmer

  • Tillbehör för precisionsrakning

  • Går att skölja, AA-batteri

  • 3 precisionskammar

Precisionstrimmer för perfekta ansiktsdetaljer

Precisionstrimmer för perfekta ansiktsdetaljer

Precisionstrimmern på 21 mm hjälper dig att trimma jämnt och forma stilen du är ute efter (för stubb, bockskägg, polisonger, halslinje eller mustasch) med hög kontroll och synlighet.

Vassare knivar* för perfekta kanter med DualCut-teknik

Vassare knivar* för perfekta kanter med DualCut-teknik

I den avancerade DualCut-teknik kombineras en dubbelslipad trimsax med en teknik för låg friktion.

Precisionsrakapparat för perfekta linjer och konturer

Precisionsrakapparat för perfekta linjer och konturer

Det hudvänliga detaljskärbladet på 21 mm är utformat för att passa i små utrymmen med mer precision än ett blad, för en ren rakning även på svåråtkomliga ställen.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

57

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

15/11/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd skäggtrimmer

Smidig och bra skäggtrimmer. Råkar nära och bra. Har inte hunnit använda den mer än nån vecka men än så länge riktigt bra produkt. Synd bara att den inte var uppladdningsbar. Men för den pengen får man vara nöjd ändå. :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision

23/03/2017

Norge

Norge

Verifierad köpare

Perfekt!

Kan absolutt anbefale dette produktet, fungerer fantastisk!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

21/04/2021

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Oikein hyvä tuote, hinta-laatusuhde erinomainen

Suosittelen tätä partatrimmeriä, jonka pukki toi viime jouluna. Toimii ja on myös helppo pitää puhtaana. Käteensopiva ja sopii hyvin toilettelaukkuun matkalle mukaan. 10/10!

Fördelar

Tekee mitä lupaa, hyvä hinta-laatusuhde

Nackdelar

EOS

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Supertarkka parranmuotoilija

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Supertarkka parranmuotoilija

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  1. jämfört med tidigare modell från Philips