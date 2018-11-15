Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
DualCut-precisionstrimmer
Tillbehör för precisionsrakning
Går att skölja, AA-batteri
3 precisionskammar
Precisionstrimmern på 21 mm hjälper dig att trimma jämnt och forma stilen du är ute efter (för stubb, bockskägg, polisonger, halslinje eller mustasch) med hög kontroll och synlighet.
I den avancerade DualCut-teknik kombineras en dubbelslipad trimsax med en teknik för låg friktion.
Det hudvänliga detaljskärbladet på 21 mm är utformat för att passa i små utrymmen med mer precision än ett blad, för en ren rakning även på svåråtkomliga ställen.
4.2
av 5
57
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Sneakystudio
15/11/2018
Sverige
Lättanvänd skäggtrimmer
Smidig och bra skäggtrimmer. Råkar nära och bra. Har inte hunnit använda den mer än nån vecka men än så länge riktigt bra produkt. Synd bara att den inte var uppladdningsbar. Men för den pengen får man vara nöjd ändå. :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision
jwgarborg
23/03/2017
Norge
Verifierad köpare
Perfekt!
Kan absolutt anbefale dette produktet, fungerer fantastisk!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
Ekim1
21/04/2021
Suomi
Verifierad köpare
Oikein hyvä tuote, hinta-laatusuhde erinomainen
Suosittelen tätä partatrimmeriä, jonka pukki toi viime jouluna. Toimii ja on myös helppo pitää puhtaana. Käteensopiva ja sopii hyvin toilettelaukkuun matkalle mukaan. 10/10!
Fördelar
Tekee mitä lupaa, hyvä hinta-laatusuhde
Nackdelar
EOS
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Supertarkka parranmuotoilija
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 1000 MG1100/16 Supertarkka parranmuotoilija
jämfört med tidigare modell från Philips