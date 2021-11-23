Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
8 verktyg för både ansikte och hår
Självslipande stålblad
Upp till 60 minuters driftstid
Sköljbara tillbehör
De självslipande stålbladen på den här trimmern för ansikte och kropp är förstärkta med järn och har härdats för maximal styrka. Detta resulterar i att bladen förblir lika skarpa som dag ett. Ingen rost. Ingen olja behövs.
Den här allt-i-ett-trimmern klipper håret och trimmar och stylar ansiktshåret.
Använd trimmern utan kam för rena, skarpa linjer för både skägg och hår. Du kan även klicka fast skägg- eller hårkammarna om du vill ha olika längder när du stylar.
Utmärkelser
4.2
av 5
706
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Walpen
23/11/2021
Sverige
Verifierad köpare
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Hammarby72
19/11/2019
Sverige
Verifierad köpare
Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!
liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .
Fördelar
fasta kammar
Nackdelar
har inte upplevt det ännu
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår
Tamtam
22/08/2019
Sverige
Verifierad köpare
Produkten är utmärkt
Den är perfekt för skägg och mustag, kropp hår. Jag rekommenderar alla.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår