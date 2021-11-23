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  • Smidig allt-i-ett-trimmer
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  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer
  • Smidig allt-i-ett-trimmer

Multigroom series 30009-i-1, grooming kit för ansikte och&lt;br>hår

MG3740/15

4.2
| (706) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Smidig allt-i-ett-trimmer
Philips 8-i-1 Multitrimmer gör det enkelt att känna dig välvårdad. De olika tillbehören ger dig alla möjligheter att skapa en välvårdad look, allt från att trimma skägg, näs- eller öronhår till att klippa håret hemma. Du kan även enkelt snygga till polisongerna eller snygga till frisyren själv. Alla Philips Multigroomers är underhållsfria med självslipande skärelement och du behöver aldrig olja bladen.
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9-i-1-trimmer

Smidig allt-i-ett-trimmer

  • 9 verktyg för både ansikte och hår

  • Självslipande stålblad

  • Upp till 60 minuters driftstid

  • Sköljbara tillbehör

Blad i härdat stål som inte går sönder, blir slöa eller rostar

Blad i härdat stål som inte går sönder, blir slöa eller rostar

De självslipande stålbladen på den här trimmern för ansikte och kropp är förstärkta med järn och har härdats för maximal styrka. Detta resulterar i att bladen förblir lika skarpa som dag ett. Ingen rost. Ingen olja behövs.

9 delar för att trimma ansiktet och håret

9 delar för att trimma ansiktet och håret

Philips Multigroom 3000 allt-i-ett-hårtrimmer levereras med 9 tillbehör som är utformade för att smidigt styla ansiktshåret och klippa håret.

Trimmer för både skägg och hår

Trimmer för både skägg och hår

Använd trimmern utan kam för rena, skarpa linjer för både skägg och hår. Du kan även klicka fast skägg- eller hårkammarna om du vill ha olika längder när du stylar.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612372

Recensioner

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4.2

av 5

706

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

23/11/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Enkel och effektiv

Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

19/11/2019

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!

liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .

Fördelar

fasta kammar

Nackdelar

har inte upplevt det ännu

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

22/08/2019

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten är utmärkt

Den är perfekt för skägg och mustag, kropp hår. Jag rekommenderar alla.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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