ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling
  • Ett verktyg, enkel och effektiv styling

All-in-One Trimmer 3000 Series9-i-1-trimmer

MG3946/15

4.2
| (706) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Ett verktyg, enkel och effektiv styling
Utformad för mångsidighet och effektivitet. Med nio tillbehör, självslipande stålblad för långvarig precision och rundade ändar för skonsammare trimning ger den här trimmern dig mångsidigheten att effektivt hantera alla dina trimningsbehov.
Visa alla fördelar

För ansikte, hår och kropp

Ett verktyg, enkel och effektiv styling

  • Blad med rundade ändar

  • Självslipande blad

  • LED för laddning och låg batterinivå

  • Intimkam

  • Justerbar kam (3–7 mm)

9 verktyg för alla dina trimningsbehov

9 verktyg för alla dina trimningsbehov

Vår trimmer levereras med nio verktyg som tar hand om alla dina trimningsbehov så att du kan trimma och styla håret i ansiktet, klippa håret och trimma håret på kroppen.

Ditt perfekta skägg, enkelt och exakt

Ditt perfekta skägg, enkelt och exakt

Trimmerns blad och skäggkammar skapar enkelt rena och raka linjer för en perfekt look.

Klipp håret som du vill ha det

Klipp håret som du vill ha det

Fäst hårklippningskammen och välj bland de olika längdinställningarna för att enkelt fixa din frisyr hemma.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

706

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

23/11/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Enkel och effektiv

Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

19/11/2019

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!

liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .

Fördelar

fasta kammar

Nackdelar

har inte upplevt det ännu

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

22/08/2019

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten är utmärkt

Den är perfekt för skägg och mustag, kropp hår. Jag rekommenderar alla.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp