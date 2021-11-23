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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Blad med rundade ändar
Självslipande blad
LED för laddning och låg batterinivå
Intimkam
Justerbar kam (3–7 mm)
Vår trimmer levereras med nio verktyg som tar hand om alla dina trimningsbehov så att du kan trimma och styla håret i ansiktet, klippa håret och trimma håret på kroppen.
Trimmerns blad och skäggkammar skapar enkelt rena och raka linjer för en perfekt look.
Fäst hårklippningskammen och välj bland de olika längdinställningarna för att enkelt fixa din frisyr hemma.
4.2
av 5
706
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Walpen
23/11/2021
Sverige
Verifierad köpare
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Hammarby72
19/11/2019
Sverige
Verifierad köpare
Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!
liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .
Fördelar
fasta kammar
Nackdelar
har inte upplevt det ännu
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår
Tamtam
22/08/2019
Sverige
Verifierad köpare
Produkten är utmärkt
Den är perfekt för skägg och mustag, kropp hår. Jag rekommenderar alla.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår
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