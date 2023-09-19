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Utgått
12 verktyg
DualCut-teknik
Upp till 80 minuters drifttid
Vattentät
Den här allt-i-ett-hårtrimmern har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.
Philips Multigroom allt-i-ett-hårtrimmern levereras med 12 tillbehör och ger dig en heltäckande trimningslösning.
Skapa rena, raka linjer och trimma jämnt genom det allra tjockaste håret tack vare kropps- och skäggtrimmerns exakta stålblad. De här icke-korrosiva bladen rostar inte och är självslipande, vilket gör att de håller längre.
4.2
av 5
692
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Akilles
19/09/2023
Sverige
Verifierad köpare
Skäggtrimmer
Tycker att den funkar jättebra, ingen risk att skära sig men funkar inte bra för att göra fina linjer i skägget
Fördelar
Lätt att använda
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Jacksonsweden
21/08/2021
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt
Bra med många möjligheter och lätt att byta olika delar
Fördelar
Lätt att byta delar
Nackdelar
Något klumpig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Kurre1
11/07/2021
Sverige
Verifierad köpare
En vettig trimmer!
Fungerar perfekt! Enkel att hantera. Bra resultat. Genomtänkt produkt.
Fördelar
Bra enkel.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp