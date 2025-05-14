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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
18 verktyg för ansikte, hår och kropp
Vår bästa klipprestanda
Upp till 5 timmars driftstid
Kan användas i duschen
Den här allt-i-ett-hårtrimmern har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.
Allt-i-ett-trimmern har olika tillbehör som kan användas för att klippa hår samt trimma och styla skägg, ta bort näs- och öronhår och trimma kroppshår.<br>
Skärelement i metall för lång hållbarhet. Använd trimmern utan kam för rena, skarpa linjer för både skägg och hår eller för att trimma ner kroppshår. Du kan även klicka fast skägg-, hår- eller kroppskammarna om du vill ha olika längder när du stylar.
Utmärkelser
4.4
av 5
1779
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Zippy 2025
14/05/2025
Sverige
Verifierad köpare
Produkten har utmärkta funktioner
Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Dr Skägg
15/07/2024
Sverige
Fantastisk batteritid
Använder den varannan dag för trimning av skägg. Mångsidig med bra tillbehör som är lätta att byta och ett batteri som håller hur länge som helst.
Fördelar
Batteritid och tillbehör
Nackdelar
inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp
Smekniclas
21/05/2024
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar bra
Fungerar bra och lätt att byta mellan dem olika tillbehören.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien