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Utgått
Lyssna enbart till förstklassigt ljud
Med Fidelio NC1 får du överlägsen brusreducering. Kompromisslöst Hi-Fi-ljud utan bruset, helt enkelt. Hörlurarna kan vikas ihop till ett kompakt format och de är bekväma att använda under längre stunder – den perfekta följeslagaren på långa resor eller när du pendlar.
Högupplöst ljud
On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Kompakt vikbar modell
Till skillnad från de flesta hörlurarna med brusreducering fortsätter Fidelio NC-1 att fungera med eller utan batteri för att konsekvent ge Fidelios förstklassiga Hi-Fi-ljud – i alla miljöer. Om batteriet tar slut stänger du bara av den aktiva brusreduceringen och fortsätter ljudresan.
Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång ned till minsta detalj.
Det väsande ljudet är det elektroniska ljudet du kan höra i hörlurar med aktiv brusreducering när du inte spelar någon musik. Fidelios brusreduceringsteknik minimerar det väsande ljudet, så att din lyssningsupplevelse inte störs av onödigt brus.
3.8
av 5
13
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
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Den här recensionen skrevs för NC1 Noise-Cancelling Headphones
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Den här recensionen skrevs för NC1 Noise-Cancelling Headphones
RodB
30/01/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Superb headphones
Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.
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Den här recensionen skrevs för NC1 Noise-Cancelling Headphones
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Den här recensionen skrevs för NC1 Noise-Cancelling Headphones
Macchy
17/11/2015
United Kingdom
Search is over
Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.
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Den här recensionen skrevs för NC1 Noise-Cancelling Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NC1 Noise-Cancelling Headphones