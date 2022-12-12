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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Otroligt behaglig utan att dra
Protective Guard-system
Tvättbar, AA-batteri
Du kan enkelt nå och ta bort oönskat näs- och öronhår på ett behagligt sätt. Se till att näsborrarna är rena före användning och för försiktigt in trimmern i näsborren högst 0,5 cm och låt den långsamt cirkulera. När du trimmar öronhår ska du se till att öronen inte innehåller något vax.
Den här näs-, öron- och ögonbrynshårtrimmern har utformats för säkerhet och komfort. Skyddssystemet skyddar bladen så att de inte kommer i direkt kontakt med huden. Den är även gjord för att minimera missade hårstrån samt drag och ryck i håret.
Vår innovativa dubbelsidiga precisionstrimmer klipper snabbt och smidigt ur alla vinklar och i alla riktningar.
4.1
av 5
67
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Siken
12/12/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Smidig och lätt
En väldigt bra trimmer som är lätt och smidig att använda. Låter inte så mycket heller.
Fördelar
Lätt och smidig.
Nackdelar
Har inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Jbster
07/12/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Väldigt effektiv nästrimmer
Jag hade en Philips föregående modell som jag var nöjd med. Den klippte dock inte allt på en gång utan har fick dra några omgångar. Denna nya är mer effektiv och behaglig. Känns ingenting och den friserar som blixten. Prisvärd!!
Fördelar
Snabb och effektiv
Nackdelar
Går på batteri
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Azumor
05/12/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Utmärkt produkt
En bra trimmer som har ett skydd så du inte ha direkt kontakt med huden, har haft andra märken tidigare utan skydd som ofta irreterade huden
Fördelar
skydd, nära klippning
Nackdelar
inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer