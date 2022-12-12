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  • Otroligt behaglig utan att dra
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  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
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  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra

Nose trimmer series 1000Näs- och örontrimmer

NT1650/16

4.1
| (67) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Otroligt behaglig utan att dra
Philips nästrimmer i serien 1000 tar försiktigt bort oönskat näs- och öronhår. Den nya PrecisionTrim-tekniken och Protective Guard-systemet garanterar en behaglig och effektiv trimning utan att slita och dra.
Visa alla fördelar

Trimma näs- och öronhår mycket behagligt

Otroligt behaglig utan att dra

  • Otroligt behaglig utan att dra

  • Protective Guard-system

  • Tvättbar, AA-batteri

Trimma näs- och öronhår

Trimma näs- och öronhår

Du kan enkelt nå och ta bort oönskat näs- och öronhår på ett behagligt sätt. Se till att näsborrarna är rena före användning och för försiktigt in trimmern i näsborren högst 0,5 cm och låt den långsamt cirkulera. När du trimmar öronhår ska du se till att öronen inte innehåller något vax.

Enkel, effektiv trimning utan skärsår

Enkel, effektiv trimning utan skärsår

Den här näs-, öron- och ögonbrynshårtrimmern har utformats för säkerhet och komfort. Skyddssystemet skyddar bladen så att de inte kommer i direkt kontakt med huden. Den är även gjord för att minimera missade hårstrån samt drag och ryck i håret.

Enkel trimning ur alla vinklar

Enkel trimning ur alla vinklar

Vår innovativa dubbelsidiga precisionstrimmer klipper snabbt och smidigt ur alla vinklar och i alla riktningar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

67

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

12/12/2022

Sverige

Sverige

Smidig och lätt

En väldigt bra trimmer som är lätt och smidig att använda. Låter inte så mycket heller.

Fördelar

Lätt och smidig.

Nackdelar

Har inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

07/12/2022

Sverige

Sverige

Väldigt effektiv nästrimmer

Jag hade en Philips föregående modell som jag var nöjd med. Den klippte dock inte allt på en gång utan har fick dra några omgångar. Denna nya är mer effektiv och behaglig. Känns ingenting och den friserar som blixten. Prisvärd!!

Fördelar

Snabb och effektiv

Nackdelar

Går på batteri

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

05/12/2022

Sverige

Sverige

Utmärkt produkt

En bra trimmer som har ett skydd så du inte ha direkt kontakt med huden, har haft andra märken tidigare utan skydd som ofta irreterade huden

Fördelar

skydd, nära klippning

Nackdelar

inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

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