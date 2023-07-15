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NT3650/16
Otroligt behaglig utan att dra
Protective Guard-system
Tvättbar, AA-batteri
2 ögonbrynskammar, fodral
Du kommer enkelt åt och kan ta bort oönskat näs- och öronhår på ett effektivt sätt. Se till att näsborrarna är rena före användning och för försiktigt in trimmern i näsborren högst 0,5 cm och låt den långsamt cirkulera. När du trimmar öronhår ska du se till att öronen inte innehåller vax. För ögonbryn skjuter du in en av de två kammarna (3 och 5 mm) i spåren och trimmar med lätt tryck mot hårväxten för en jämn trimning av ögonbrynen till önskad längd.
Den här näs-, öron- och ögonbrynshårtrimmern har utformats för säkerhet och komfort. Skyddssystemet skyddar bladen så att de inte kommer i direkt kontakt med huden. Den är även gjord för att minimera missade hårstrån samt drag och ryck i håret.
Vår innovativa dubbelsidiga precisionstrimmer klipper snabbt och smidigt ur alla vinklar och i alla riktningar.
3.8
av 5
279
Recensioner
Siler
15/07/2023
Norge
Veldig bra
Gjør en god jobb kommer lett til og er enkel å bruke
Fördelar
Lett og enkel. Efektiv
Nackdelar
Ingen så langt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Thoand97
05/09/2020
Norge
Tar hårene effektivt uten å kutte deg
Produktet gjør jobben det skal: Kutter hårene effektivt, uten å skade huden.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Cybervault
18/12/2025
United Kingdom
Great compact trimmer
Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .
Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs
Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs