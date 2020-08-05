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NT5650/16
Otroligt behaglig utan att dra
Protective Guard-system
Tvättbar, AA-batteri
Precisionstrimmer, 3 kammar, fodral
Ta försiktigt bort oönskat näs- och öronhår effektivt. Se till att näsborrarna är rena före användning. För försiktigt in trimmern i näsan högst 0,5 och låt den cirkulera långsamt. När du trimmar öronhår ska du se till att öronen inte innehåller något vax. För ögonbrynen skjuter du in en av de två kammarna (3 och 5 mm) i spåren och trimmar med lätt tryck mot hårväxten för en jämn klippning till önskad längd. För precisionstrimning kan du använda trimmern med eller utan precisionstrimningskammen som medföljer i förpackningen. Justera vinkeln för att trimma, forma och definiera kanterna på skägget eller bockskägget med precisionshuvudet.
Den här näs-, öron- och ögonbrynshårtrimmern har utformats för säkerhet och komfort. Skyddssystemet skyddar bladen så att de inte kommer i direkt kontakt med huden. Den är även gjord för att minimera missade hårstrån samt drag och ryck i håret.
Vår innovativa dubbelsidiga precisionstrimmer klipper snabbt och smidigt ur alla vinklar och i alla riktningar.
3.8
av 5
164
Recensioner
Hux70
05/08/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Reasonable
I had high hopes for this as a middle aged man I regularly have to do some work on the eyebrows nasal hair and ears and have used several different trimmers. This was ok I’m disappointed I can’t rate it highly but it just didn’t trim the hairs well blades don’t seem to be tough enough for the job
Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Nomorenicks
05/08/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
No more fun
This has took all the fun out of me hearing my husband yelling when he does his nasal hairs. His previous trimmer used to pull, and I found it very amusing. This one doesn't. It is also ideal for detailed trimming (back of the neck, side burns, beard). It comes with a pouch so that you can keep it all stored together.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Jay8887
04/08/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
The prefect trimming system
I have the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer 5 stars because it because useful not just to me but my partner was able to use it and it was especially helpful during the lock down period. I wanted a trimmer that I could use to help keep my eyebrow neat and for partner to help maintain his side burns. The trimmer didn’t pull on my hairs and most importantly didn’t leave any air bumps - this is so important for both of us because air bumps can be so irritating. I would recommend the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer if you want to cut back on spending out and you want to take beauty in your own hands.
Fördelar
Compact
Nackdelar
Battery operated
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories