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  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
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  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra
  • Otroligt behaglig utan att dra

Nose trimmer series 5000Näs-, öron-, ögonbryns- och precisionstrimmer

NT5650/16

3.8
| (164) Recensioner
Otroligt behaglig utan att dra
Philips nästrimmer i serien 5000 trimmar försiktigt näshår, öronhår, ögonbryn och detaljer. Den nya PrecisionTrim-tekniken och Protective Guard-systemet har utformats för att säkerställa en enkel och effektiv trimning utan att slita och dra.
Visa alla fördelar

Trimma näshår, öronhår, detaljer och ögonbryn mycket behagligt

Otroligt behaglig utan att dra

  • Otroligt behaglig utan att dra

  • Protective Guard-system

  • Tvättbar, AA-batteri

  • Precisionstrimmer, 3 kammar, fodral

Trimma näshår, öronhår, detaljer och ögonbryn mycket behagligt

Trimma näshår, öronhår, detaljer och ögonbryn mycket behagligt

Ta försiktigt bort oönskat näs- och öronhår effektivt. Se till att näsborrarna är rena före användning. För försiktigt in trimmern i näsan högst 0,5 och låt den cirkulera långsamt. När du trimmar öronhår ska du se till att öronen inte innehåller något vax. För ögonbrynen skjuter du in en av de två kammarna (3 och 5 mm) i spåren och trimmar med lätt tryck mot hårväxten för en jämn klippning till önskad längd. För precisionstrimning kan du använda trimmern med eller utan precisionstrimningskammen som medföljer i förpackningen. Justera vinkeln för att trimma, forma och definiera kanterna på skägget eller bockskägget med precisionshuvudet.

Enkel, effektiv trimning utan skärsår

Enkel, effektiv trimning utan skärsår

Den här näs-, öron- och ögonbrynshårtrimmern har utformats för säkerhet och komfort. Skyddssystemet skyddar bladen så att de inte kommer i direkt kontakt med huden. Den är även gjord för att minimera missade hårstrån samt drag och ryck i håret.

Enkel trimning ur alla vinklar

Enkel trimning ur alla vinklar

Vår innovativa dubbelsidiga precisionstrimmer klipper snabbt och smidigt ur alla vinklar och i alla riktningar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

164

Recensioner

05/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Reasonable

I had high hopes for this as a middle aged man I regularly have to do some work on the eyebrows nasal hair and ears and have used several different trimmers. This was ok I’m disappointed I can’t rate it highly but it just didn’t trim the hairs well blades don’t seem to be tough enough for the job

Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

05/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

No more fun

This has took all the fun out of me hearing my husband yelling when he does his nasal hairs. His previous trimmer used to pull, and I found it very amusing. This one doesn't. It is also ideal for detailed trimming (back of the neck, side burns, beard). It comes with a pouch so that you can keep it all stored together.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

04/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

The prefect trimming system

I have the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer 5 stars because it because useful not just to me but my partner was able to use it and it was especially helpful during the lock down period. I wanted a trimmer that I could use to help keep my eyebrow neat and for partner to help maintain his side burns. The trimmer didn’t pull on my hairs and most importantly didn’t leave any air bumps - this is so important for both of us because air bumps can be so irritating. I would recommend the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer if you want to cut back on spending out and you want to take beauty in your own hands.

Fördelar

Compact

Nackdelar

Battery operated

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.