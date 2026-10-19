Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
ORD7100R/00
Originalradion
Låt den här originalradion från Philips fullända din lyssnarupplevelse. Med en design i samma stil som den banbrytande Philips-radion från 1955 spelar den upp och laddar iPods och iPhones och levereras med en FM-stereomottagare.
med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone
FM
10 W
Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
När dockningsstationen ansluts och dockas synkroniseras klockan automatiskt med din iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den här praktiska funktionen behöver du inte ställa in tiden manuellt.
Recensioner