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Utgått

Originalradio

ORD7100R/00

Originalradion

Låt den här originalradion från Philips fullända din lyssnarupplevelse. Med en design i samma stil som den banbrytande Philips-radion från 1955 spelar den upp och laddar iPods och iPhones och levereras med en FM-stereomottagare.

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Originalradion

  • med 30-stiftskontakt

  • för iPod/iPhone

  • FM

  • 10 W

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone

Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone

När dockningsstationen ansluts och dockas synkroniseras klockan automatiskt med din iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den här praktiska funktionen behöver du inte ställa in tiden manuellt.

Tekniska specifikationer

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