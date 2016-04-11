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Utgått

Originalradio

ORT7500/10

3.5

| (97) Recensioner

Originalradion

Den här Original-radion drar tankarna till den gamla goda tiden. Radion har en 50-talsdesign som är inspirerad av Philips radioformgivning från 1955 och ger dessutom perfekt ljud med kraftfull bas och kristallklar DAB+- och FM-radio samt trådlös musikuppspelning från smarta enheter via Bluetooth

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Originalradion

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • USB-port för uppladdning

  • 20 W

Spela upp musik från mobiltelefonen och datorn med hjälp av Bluetooth®-teknik

Spela upp musik från mobiltelefonen och datorn med hjälp av Bluetooth®-teknik

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

97

Recensioner

11/04/2016

Danmark

Danmark

Herlig lyd

Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original radio

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Ignore the other review

So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.

Fördelar

Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.

Nackdelar

To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original radio

Datum för användning 2020-12-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original radio

Datum för användning 2020-12-21

02/03/2017

Nederland

Nederland

Mooie radio met prima geluid.

Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original-radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original-radio

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