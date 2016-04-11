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Utgått
ORT7500/10
Originalradion
Den här Original-radion drar tankarna till den gamla goda tiden. Radion har en 50-talsdesign som är inspirerad av Philips radioformgivning från 1955 och ger dessutom perfekt ljud med kraftfull bas och kristallklar DAB+- och FM-radio samt trådlös musikuppspelning från smarta enheter via Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
USB-port för uppladdning
20 W
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
3.5
av 5
97
Recensioner
Churchwood
11/04/2016
Danmark
Herlig lyd
Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original radio
richazoo
21/12/2022
United Kingdom
Ignore the other review
So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.
Fördelar
Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.
Nackdelar
To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original radio
Datum för användning 2020-12-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original radio
Datum för användning 2020-12-21
Pep69
02/03/2017
Nederland
Mooie radio met prima geluid.
Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original-radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ORT7500 Original-radio