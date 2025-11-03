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PAW3210/02
Ge din katt naturligt rinnande vatten.
Vår vattenfontän i 3000-serien är utformad med en morrhårsvänlig skål för kattens maximala komfort, så att katten förblir välhydrerad och nöjd. Fontänen har ett filtreringssystem i flera lager och lättrengjorda delar för att upprätthålla den hygiennivå som din bästa vän förtjänar.
Rent rinnande vatten
Flerskiktsfiltreringssystem
Lätt att rengöra
Säker för ditt hem
Rinnande vatten tilltalar deras vilda sida och uppmuntrar dem att dricka mer vatten.
Vårt filtreringssystem i flera lager har aktivt kol-filter och jonutbyte för att hålla deras vatten rent och fräscht.
Om vattennivån blir för låg stängs pumpen av för att säkerställa att inga skador uppstår.
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4.0
av 5
130
Recensioner
Vattenfontän
03/11/2025
Sverige
Tyst och funktionell
Min katt älskar den från fösta stund. Tyst och lätt att göra ren och byta filter. Toppenprodukt.
Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän
Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän
louiseb88_4887
21/01/2025
Sverige
Kul grej!
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag har i samarbete med influenster fått testa denna vatten automat till mina katter. Den var lätt att installera och få igång. Det finns en app man kan ladda ner och där ser man hur lång tid det är kvar tills man ska byta filter. Ett plus är att den rymmer så pass stor mängd vatten. I början var katterna skeptiska då den startar av rörelse vid automaten så dom blev lite rädda, nu ett par dagar senare är vattenskålen bortplockad och de dricker endast ur denna.
Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän
Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän
albertabbelarsson
05/01/2025
Sverige
Snygg smart design och en riktigt bra vattenfontän
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag har provat Philips vattenfontän för husdjur nu i en månad. Och min katt älskar den verkligen. Innan hade jag en liten skål med vatten på samma plats. Problemet jag hade då var att katten gick och strök sig mot mig för uppmärksamhet dagligen på att skålen var tom eller att han ville ha färskt vatten. Så denna ljuvliga fontän har verkligen gjort nytta i vårt hem. Den är tyst i drift och den smarta funktionen med belysning är riktigt fin, samtidigt som den har en funktion. När vattennivån börjar sjunka så lyser den rött istället för blått. Väldigt smart! Jag rekomenderar verkligen denna till era husdjur, det är en enkel sak men den gör mycket nytta.
Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän
Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän