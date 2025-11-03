[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Min lilla Nisse haft några veckor på sig att testa produkten och han verkar vara intresserad. Vi har inte haft vattenfontän tidigare så han tycker det är roligt att kolla på vattnet och hur den rör sig. Katten brukar sitta framför fontänen och kolla/leka bara. Det känns som han drycker mer än förut som är ganska viktigt hos katter. Den är en grym liten maskin, fungerar bra hittills och mycket tyst. Lätt att sätta ihop och lätt att rengöra /hålla rent. Känns bra med filter och det går att byta ut efter några månader. Efter man öppnar kartongen, man tar isär allt och tar bort alla extra insalgningsmsterial (kartong/plast). Bäst om man låter filtern sitta i ljummet vatten minst i 10 minuter. Efter det kan man fylla på skålen med vatten från kranen, man fäster pumpen på bottnen, sätter in alla delarna (inklusive filtern) och uttaget i väggen. Man behöver trycka 3 sek på knappen som lyser grönt och vattnet börjar rinna. Det finns 2 olika inställningar, båda rinner för en minut och ena cirkulerar vattnet var 30 minut, den andra cirkulerar vattnet varannan timme. Det går att byta inställningar genom att trycka på den gröna knappen. Behållaren räcker till 2200 ml vatten och det är viktigt att vatten är inte lägre än själva pumpen. Jag gillar att vattnet stängs av efter en minut och den finns en rörelsesensor som slår igång när katten är i närheten. Känns mer hållbart och mer tyst på grund av detta. Min katt lyckades inte tippa över maskinen än, den har gummifötter så förhoppningsvis han kommer inte lyckas med det inte i framtiden heller. Jag är glad att vi fick testa en sån produkt och som sagt, katter verkar gilla det också som är viktigast!