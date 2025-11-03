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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • Bild av en enda produkt
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

Pet SeriesVattenfontän

PAW3210/02

4

| (130) Recensioner

Ge din katt naturligt rinnande vatten.

Vår vattenfontän i 3000-serien är utformad med en morrhårsvänlig skål för kattens maximala komfort, så att katten förblir välhydrerad och nöjd. Fontänen har ett filtreringssystem i flera lager och lättrengjorda delar för att upprätthålla den hygiennivå som din bästa vän förtjänar.

Visa alla fördelar

Skäm bort dem. Alltid.

Ge din katt naturligt rinnande vatten.

  • Rent rinnande vatten

  • Flerskiktsfiltreringssystem

  • Lätt att rengöra

  • Säker för ditt hem

Välhydrerade och glada katter

Välhydrerade och glada katter

Rinnande vatten tilltalar deras vilda sida och uppmuntrar dem att dricka mer vatten.

Rent och fräscht vatten

Rent och fräscht vatten

Vårt filtreringssystem i flera lager har aktivt kol-filter och jonutbyte för att hålla deras vatten rent och fräscht.

Säker för ditt hem

Säker för ditt hem

Om vattennivån blir för låg stängs pumpen av för att säkerställa att inga skador uppstår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

130

Recensioner

03/11/2025

Sverige

Sverige

Tyst och funktionell

Min katt älskar den från fösta stund. Tyst och lätt att göra ren och byta filter. Toppenprodukt.

Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

21/01/2025

Sverige

Sverige

Kul grej!

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag har i samarbete med influenster fått testa denna vatten automat till mina katter. Den var lätt att installera och få igång. Det finns en app man kan ladda ner och där ser man hur lång tid det är kvar tills man ska byta filter. Ett plus är att den rymmer så pass stor mängd vatten. I början var katterna skeptiska då den startar av rörelse vid automaten så dom blev lite rädda, nu ett par dagar senare är vattenskålen bortplockad och de dricker endast ur denna.

Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

05/01/2025

Sverige

Sverige

Snygg smart design och en riktigt bra vattenfontän

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag har provat Philips vattenfontän för husdjur nu i en månad. Och min katt älskar den verkligen. Innan hade jag en liten skål med vatten på samma plats. Problemet jag hade då var att katten gick och strök sig mot mig för uppmärksamhet dagligen på att skålen var tom eller att han ville ha färskt vatten. Så denna ljuvliga fontän har verkligen gjort nytta i vårt hem. Den är tyst i drift och den smarta funktionen med belysning är riktigt fin, samtidigt som den har en funktion. När vattennivån börjar sjunka så lyser den rött istället för blått. Väldigt smart! Jag rekomenderar verkligen denna till era husdjur, det är en enkel sak men den gör mycket nytta.

Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

Den här recensionen skrevs för Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

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