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Utgått

Professionella DJ-hörlurar med öronkuddar

PCU110/00

Professionella öronkuddar i over-ear-design

De utbytbara 110 mm öronkuddarna till A5-Pro-hörlurarna är utformade för professionellt studiobruk

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För studiobruk

Professionella öronkuddar i over-ear-design

Öronkuddar i över-örat-design som kan bytas ut med vrid-och-klick-rörelse

De bajonettformade öronkuddarna kan enkelt vridas och klickas på plats likt ett kameraobjektivs säkra mekanism. De mjuka öronkuddarna i över-örat-design är bekväma att bära under en längre tid.

Tekniska specifikationer

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