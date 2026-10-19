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Utgått
PCU110/00
Professionella öronkuddar i over-ear-design
De utbytbara 110 mm öronkuddarna till A5-Pro-hörlurarna är utformade för professionellt studiobruk
De bajonettformade öronkuddarna kan enkelt vridas och klickas på plats likt ett kameraobjektivs säkra mekanism. De mjuka öronkuddarna i över-örat-design är bekväma att bära under en längre tid.
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