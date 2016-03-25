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Utgått
Tunna, professionella öronkuddar i on-ear-design
De utbytbara 80 mm öronkuddarna till A5-PRO-hörlurarna är perfekta när du vill lyssna på musik i farten.
Mjuka öronkuddar med begränsad isolering så att du behåller kontakten med omgivningen.
De bajonettformade öronkuddarna kan enkelt vridas och klickas på plats likt ett kameraobjektivs säkra mekanism. De mjuka öronkuddarna i on-ear-design är bekväma att bära under en längre tid.
4.3
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
hirsch12
25/03/2016
Deutschland
top kauf
Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Faxi
28/02/2015
Italia
Test PCU80
Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Archer62
29/06/2016
Deutschland
Verifierad köpare
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.
Den här recensionen skrevs för PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Den här recensionen skrevs för PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer