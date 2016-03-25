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Utgått

Professionella DJ-hörlurar med öronkuddar

PCU80/00

4.3

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tunna, professionella öronkuddar i on-ear-design

De utbytbara 80 mm öronkuddarna till A5-PRO-hörlurarna är perfekta när du vill lyssna på musik i farten.

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För en tystare miljö

Tunna, professionella öronkuddar i on-ear-design

Begränsad ljudisolering som passar perfekt för mindre bullriga miljöer

Mjuka öronkuddar med begränsad isolering så att du behåller kontakten med omgivningen.

Öronkuddar i on-ear-design som kan bytas ut med vrid-och-klick-rörelse

De bajonettformade öronkuddarna kan enkelt vridas och klickas på plats likt ett kameraobjektivs säkra mekanism. De mjuka öronkuddarna i on-ear-design är bekväma att bära under en längre tid.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
2
1

25/03/2016

Deutschland

Deutschland

top kauf

Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

28/02/2015

Italia

Italia

Test PCU80

Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

29/06/2016

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.

Den här recensionen skrevs för PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Den här recensionen skrevs för PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

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