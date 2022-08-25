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Utgått
12,2 mm-högtalarelement/sluten baksida
inbyggd mikrofon
Svart
In-ear
Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Alla utan att röra vid din smartphone. Den inbyggda mikrofonen med ekoreducering gör att ljudet blir tydligt när du pratar. När du lyssnar på musik och poddsändningar levererar perfekt inställda akustiska neodymelement ett klart och detaljerat ljud.
Älskar du din strömningstjänst med hög upplösning? Hör mer med de här Hi-Res Audio-hörlurarna. De kan återge höga frekvenser på upp till 40 kHz och ger dig fler detaljer när du är på språng.
Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger perfekt passform. Lyssna bekvämt hela dagen med utmärkt passiv brusreducering.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Fördelar
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Nackdelar
/
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon