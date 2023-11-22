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  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
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  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull
  • Otroligt lätt och kraftfull

Utgått

PerfectCare 7000 SeriesÅngstation

PSG7030/20

4.5
| (368) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Otroligt lätt och kraftfull
PerfectCare 7000 Series är utformad för att vara bekväm och praktisk. Ultralätt och lätt att hantera med kraftfull ånga för att uppnå bra resultat snabbt. Med OptimalTEMP-teknik slipper du brännmärken på alla strykbara plagg.
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Smidig strykning. Fantastiska resultat.

Otroligt lätt och kraftfull

  • Garanterat inga brännskador*

  • Löstagbar vattenbehållare på 1,8 l

  • Ultralätt strykjärn

Kraftfull ånga för borttagning av veck

Kraftfull ånga för borttagning av veck

Kraftfull, konstant ånga för effektiv borttagning av de mest envisa vecken på de tjockaste tygerna.

En idealisk temperaturinställning för alla strykbara plagg

En idealisk temperaturinställning för alla strykbara plagg

Stryk allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen – ger garanterat inga brännmärken. Tack vare OptimalTEMP krävs inga justeringar eller inställningar. Alltså slipper du försortera tvätten och vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller svalna. Du är alltid redo, oavsett material.

Lätt strykjärn som är perfekt för vertikal ångstrykning

Lätt strykjärn som är perfekt för vertikal ångstrykning

Strykjärnet är otroligt lätt och bekvämt att hantera. Det glider lätt och ger minskad påfrestning på handlederna. Dess minimala vikt på endast 800 g gör det även enkelt att ångstryka gardiner och hängande kläder vertikalt.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensioner

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4.5

av 5

368

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

22/11/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Ett nöje att använda!

Stryker fantastiskt fint och snabbt med högt ångtryck. Själva strykjärnet är oerhört lätt, känns nästan viktlöst och med suveränt glid. Resultatet blir enastående. Hade en tidigare modell av Philips ångstation i 13 år som användes mycket frekvent som vi också var väldigt nöjda med. Den här modellen är ännu bättre. Rekommenderas!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

11/08/2023

Sverige

Sverige

Superb product

The product is awesome and performs very well. Great quality and fast ironing. Hope the product shipping is improved in the future.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

18/02/2022

Sverige

Sverige

En ny dimension

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Att strykning kunde vara så enkel och effektivt hade jag ingen aning om innan jag testade PerfectCare 7000. Tar bort alla skrynklor/veck när jag stryker på strykbrädan och nästan allt när plagget hänger. Rätt placerad i hemmet och eftersom den är startklar på ett par minuter är den perfekt för oss tidsoptimister och lata.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. På alla strykbara material