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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Garanterat inga brännskador*
Löstagbar vattenbehållare på 1,8 l
Ultralätt strykjärn
Kraftfull, konstant ånga för effektiv borttagning av de mest envisa vecken på de tjockaste tygerna.
Stryk allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen – ger garanterat inga brännmärken. Tack vare OptimalTEMP krävs inga justeringar eller inställningar. Alltså slipper du försortera tvätten och vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller svalna. Du är alltid redo, oavsett material.
Strykjärnet är otroligt lätt och bekvämt att hantera. Det glider lätt och ger minskad påfrestning på handlederna. Dess minimala vikt på endast 800 g gör det även enkelt att ångstryka gardiner och hängande kläder vertikalt.
Utmärkelser
4.5
av 5
368
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Ash52
22/11/2023
Sverige
Verifierad köpare
Ett nöje att använda!
Stryker fantastiskt fint och snabbt med högt ångtryck. Själva strykjärnet är oerhört lätt, känns nästan viktlöst och med suveränt glid. Resultatet blir enastående. Hade en tidigare modell av Philips ångstation i 13 år som användes mycket frekvent som vi också var väldigt nöjda med. Den här modellen är ännu bättre. Rekommenderas!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Ash15
11/08/2023
Sverige
Superb product
The product is awesome and performs very well. Great quality and fast ironing. Hope the product shipping is improved in the future.
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Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Tidsoptimisten
18/02/2022
Sverige
En ny dimension
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Att strykning kunde vara så enkel och effektivt hade jag ingen aning om innan jag testade PerfectCare 7000. Tar bort alla skrynklor/veck när jag stryker på strykbrädan och nästan allt när plagget hänger. Rätt placerad i hemmet och eftersom den är startklar på ett par minuter är den perfekt för oss tidsoptimister och lata.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
På alla strykbara material