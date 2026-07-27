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30 dagars ångerrätt
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30 dagars ångerrätt
Utgått
PSG8040/60
Intelligent automatisk ånga
Garanterat inga brännskador*
Löstagbar vattenbehållare på 1,8 l
Ultralätt strykjärn
Se till att strykningen går snabbt och lätt med den nya rörelsesensortekniken som känner av när du flyttar strykjärnet för att släppa ut ånga automatiskt
Kraftfull, konstant ånga för effektiv borttagning av de mest envisa vecken på de tjockaste tygerna.
SteamGlide Elite är vår bästa stryksula med optimalt glid och maximal reptålighet. Den rostfria stålbasen är dubbelt så hård som den vanliga aluminiumbasen och den patenterade ytbehandlingen med sex lager och avancerad titan ger snabba resultat.
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På alla strykbara material