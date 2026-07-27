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  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt
  • Strykjärnet som avger ånga automatiskt

Utgått

PerfectCare 8000-serienÅngstation

PSG8040/60

1 utmärkelse

Strykjärnet som avger ånga automatiskt
PerfectCare 8000-serien ger smidig strykning med vår nya sensorteknik. Den möjliggör vertikal och horisontell strykning med automatisk ånga.
Visa alla fördelar

Smidig strykning. Snabba resultat.

Strykjärnet som avger ånga automatiskt

  • Intelligent automatisk ånga

  • Garanterat inga brännskador*

  • Löstagbar vattenbehållare på 1,8 l

  • Ultralätt strykjärn

Stryk enkelt med automatisk ånga

Stryk enkelt med automatisk ånga

Se till att strykningen går snabbt och lätt med den nya rörelsesensortekniken som känner av när du flyttar strykjärnet för att släppa ut ånga automatiskt

Extra kraftfull ånga för effektiv borttagning av veck

Extra kraftfull ånga för effektiv borttagning av veck

Kraftfull, konstant ånga för effektiv borttagning av de mest envisa vecken på de tjockaste tygerna.

Steamglide Elite-stryksula för perfekt glidförmåga

Steamglide Elite-stryksula för perfekt glidförmåga

SteamGlide Elite är vår bästa stryksula med optimalt glid och maximal reptålighet. Den rostfria stålbasen är dubbelt så hård som den vanliga aluminiumbasen och den patenterade ytbehandlingen med sex lager och avancerad titan ger snabba resultat.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. På alla strykbara material