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  • Philips PowerTouch-system
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  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
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  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system
  • Philips PowerTouch-system

Utgått

PowerTouchrakapparat för torrakning

PT860/14

4.2
| (499) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Philips PowerTouch-system
Med Philips PowerTouch-systemet får du mer kraft varje morgon. Systemet ger dig fler minuter för användning, är helt tvättbart och har bevisade DualPrecision-prestanda. Med den här laddningsbara rakapparaten går morgonrutinerna som en lek.
Visa alla fördelar

En närmare och smidigare rakning.

Philips PowerTouch-system

  • DualPrecision-rakblad

  • Flexibla rakhuvuden

DualPrecision-rakhuvuden rakar långa hår och kort stubb

DualPrecision-rakhuvuden rakar långa hår och kort stubb

DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hår och kort stubb på ett skönt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av kort stubb.

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning.

Mer än 50 minuters rakning efter 1 timmes laddning

Mer än 50 minuters rakning efter 1 timmes laddning

Ett energieffektivt och kraftfullt litiumjonbatteri som varar länge ger längre rakningstid per laddning. Ladda i en timme så får du mer än 50 minuters rakningstid – det är ungefär 17 rakningar. Ladda i 3 minuter så kan du raka dig en gång.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

499

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

24/08/2018

Sverige

Sverige

Detta är den absolut bästa rakapparat som jag har ägt.

Orsaken är många till detta, dels så har jag använt andra rakapparater som också kommer från Philips men som har saknat samtliga funktioner som denna har, har både ägt och använt i en jämförbar rakapparat som jag hade för några år sedan, men som gick sönder av en enda orsak, det inbyggda batteriet slutade fungera och det är inget som jag kan byta ut. Så det var bara att kasta. När jag nu har denna betydligt bättre rakapparat i min ägo som också används så är det den som används när jag är skäggig i ansiktet. Dessutom är den mycket noggrann då den jobbar effektivt både när det gäller själva rakningen samt dess trimmsax.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

19/01/2018

Sverige

Sverige

Fantastiskt med fullständigt tvättbara huvuden!!!

Rakapparat för torrakning, flexibla rakhuvuden, 50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning, uppfällbar trimsax och Pop-up-trimmer. Och dessutom fullständigt tvättbara huvuden!!! BÄTTRE KAN DET INTE BLI!!!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

15/05/2017

Sverige

Sverige

Bra resultat på kort tid

Utan tvekan den bästa el-apparat jag har ägd. Mycket bra resultat på kort rakningstid.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.