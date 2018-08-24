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Utgått
DualPrecision-rakblad
Flexibla rakhuvuden
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hår och kort stubb på ett skönt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av kort stubb.
Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning.
Ett energieffektivt och kraftfullt litiumjonbatteri som varar länge ger längre rakningstid per laddning. Ladda i en timme så får du mer än 50 minuters rakningstid – det är ungefär 17 rakningar. Ladda i 3 minuter så kan du raka dig en gång.
4.2
av 5
499
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
BertOlof1962
24/08/2018
Sverige
Detta är den absolut bästa rakapparat som jag har ägt.
Orsaken är många till detta, dels så har jag använt andra rakapparater som också kommer från Philips men som har saknat samtliga funktioner som denna har, har både ägt och använt i en jämförbar rakapparat som jag hade för några år sedan, men som gick sönder av en enda orsak, det inbyggda batteriet slutade fungera och det är inget som jag kan byta ut. Så det var bara att kasta. När jag nu har denna betydligt bättre rakapparat i min ägo som också används så är det den som används när jag är skäggig i ansiktet. Dessutom är den mycket noggrann då den jobbar effektivt både när det gäller själva rakningen samt dess trimmsax.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Tuff
19/01/2018
Sverige
Fantastiskt med fullständigt tvättbara huvuden!!!
Rakapparat för torrakning, flexibla rakhuvuden, 50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning, uppfällbar trimsax och Pop-up-trimmer. Och dessutom fullständigt tvättbara huvuden!!! BÄTTRE KAN DET INTE BLI!!!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Fufu
15/05/2017
Sverige
Bra resultat på kort tid
Utan tvekan den bästa el-apparat jag har ägd. Mycket bra resultat på kort rakningstid.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning