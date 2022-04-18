Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
ANSIKTE – rakapparater
Alla serier
Shaver series 5000 PowerTouch Rakapparat för torrakning
Utgått
Support
PT860/16
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Användarhandbok
Alla (3)
Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Rengöringsspray för rakhuvuden
Låsfäste för rakhuvuden
Ställning
ShaversRengöringsborste
Min Philips Jet Clean rengör inte min Philips-rakapparat
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
Våra produkt garanti policys
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till