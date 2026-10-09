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PowerTouch Plus rakapparat för torrakning
Utgått
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PT870/14
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Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Rengöringsspray för rakhuvuden
Låsfäste för rakhuvuden
Ställning
ShaversRengöringsborste
Min Philips Jet Clean rengör inte min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat läcker vatten